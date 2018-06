SUTEBA Tres Arroyos se manifiesta en contra de las modificaciones en los equipos de orientación escolar

EL SUTEBA Tres Arroyos, como legítimo representante de los docentes y actor fundamental en la lucha por la Calidad de la Educación Bonaerense, manifestó su más enérgico rechazo a los dichos de la Diputada Laura Aprile en relación a la Resolución 1736/18, que “vulnera los derechos de lxs compañerxs de los Equipos de Orientación Escolar”.

En su comunicado manifiestan:

Denunciamos la modificación unilateral de las Resoluciones 3367/05, 333/09 y 1004/09 en lo referente a la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social.

Con esta modificación, que fue resuelta sin notificación alguna, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Gabriel Sánchez Zinny, buscan que los EOE pasen de ser institucionales a ser distritales, generando un cambio profundo que tiene como objetivo oculto la no apertura de nuevos cargos, para esconder los espacios que todavía no están cubiertos.

La nueva resolución trae aparejada los siguientes perjuicios laborales graves al pasar los EOE de planta a EOED (Equipo Orientación Escolar Distrital)

-Inestabilidad en la base, para rendir prueba de selección y/o concurso.

-Imposibilidad de "fortalecimiento de vínculos que humanizan la enseñanza y el aprendizaje"

-Incumplimiento de la Ley Provincial de Educación 13688 en el art 43, inciso g, la cual "prevé la conformación de equipos de orientación escolar en todos los establecimientos educativos a los efectos de intervenir en la atención de problemáticas sociales, institucionales y pedagógicas- didácticas que involucren alumnos y grupos de alumnos"

La Resolución 1736/18, contempla un esquema similar al que se utilizó durante la última dictadura militar, que terminó destruyendo distintos sectores de la educación. En lugar de generar más cargos, persigue la intención de que un solo trabajador rote por los servicios educativos distritales. Esta decisión se esconde detrás de la falacia de mayor cobertura en las escuelas que aún no cuentan con EOE.

En caso de que esta medida arbitraria avance, se disolverían los equipos interdisciplinarios que actualmente se encargan de evaluar distintas dificultades de los estudiantes en una institución particular, y pasarían a rotar de una escuela a otra del distrito, sin llegar a conocer realmente cuáles son las necesidades de cada uno. Incluso, al año siguiente, cambiarían de servicio educativo, sin poder hacer un seguimiento personalizado de los alumnos.

Esta medida, junto a otras que ha tomado en los últimos meses la actual gestión de Vidal, significa una pérdida de derechos para los alumnos bonaerenses, a partir del ajuste que están haciendo en Educación. Junto a recortes en Salud y Seguridad afectan fundamentalmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad con un grave impacto sobre nuestras comunidades.

La Diputada Aprile en otras oportunidades también dijo que metíamos miedo al hablar de la baja del progresar, del desguace de los distintos organismos del Estado, de los despidos de trabajadores, y dijo también que los ramales ferroviarios cerraban por reparaciones, cuando la verdad es que el gobierno de Vidal está achicando al estado, precarizando a los trabajadores y vulnerando la situación de miles de familias y sobre todo los niños y niñas de nuestro territorio.

Una vez más la optimización de recursos tiene la firme intención de seguir ajustando en educación, precarizando los puestos de trabajo.

Como representantes de los docentes y las comunidades educativas de la Provincia de Buenos Aires, en defensa de la Educación y del Trabajo decimos

Basta de ajustes – basta de precarización laboral

Defendamos a los trabajadores – defendamos los puestos de trabajo

Pedimos: que se derogue la Resolución 1736/18 de la DGCYE y se convoque al frente gremial docente a paritarias salariales y técnicas.

Marcela Adriana Molina DNI 17221045 - SUTEBA Tres Arroyos