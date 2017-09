Taiana: “En vez de la pesada herencia hay que hablar de la pesada gerencia”

El candidato a segundo senador por la Provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, llegó a Tres Arroyos y dio una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Tres Arroyos, desde donde enfocó su opinión en la importancia de agregar valor a la producción y no volver a ser un país agroexportador porque significa un retroceso en la economía de nuestro país.

Cargó fuertemente con el accionar del gobierno de Macri, al afirmar que la Argentina de hoy “es una Argentina para pocos, la del setenta y tanto por ciento del PBI, el resultado de lo que hacen y consumen los argentinos, y por lo tanto toda estrategia que no contemple el mercado interno, es una visión letal”.

“Me gusta que esta visita sea acá, en el Parque Industrial, para poder construir una Argentina para todos, y además de tirar abajo la demanda, quieren que los salarios retrocedan, y dejar a los sectores de economía popular que vivan de changas o sin changas”, sostuvo.

“Vengo de Pergamino, una región esplendorosa, uno habla con el comercio, el que vende al empleado municipal, una librería, la venta de ropa, la venta de fiambres, tiene una caída de un 30 por ciento, y si eso pasa en el lugar, es inentendible una zona núcleo agropecuaria”.

“En Arrecifes es similar el panorama, y todo esto sin mencionar algo que no se ve mucho, el endeudamiento externo, desde el empréstito de Baring Brothers que se tardó cien años en pagar; y ahora tenemos doce años para pagar el crédito y 88 años para regalar los intereses; ya en el presupuesto del 2018 será el 11 % y el año que viene piensan tomar más deuda para licuar el déficit y seguir manejándose como hasta ahora”, relató.

Opinó que “ellos sí que nos están dejando la pesada herencia, pero ahora habría que hablar de la pesada gerencia, ya que el desendeudamiento permitía recuperar economía en las decisiones, no depender de los créditos del sistema financiero internacional, esto es la mala noticia porque eso está presente, y el crecimiento que va a crecer es la desigualdad, eso ha pasado antes hemos visto aumentar la desocupación y la desigualdad”.

“El año pasado se depreció más del dos por ciento y ahora estamos tratando de llegar a fin de año, pero hemos reducido el ingreso per cápita, y estamos en un mercado reducido, y lo toman productos que vienen de afuera, basta ir a supermercados u otros lugares para ver productos que también se hacen aca y están compitiendo deslealmente una competencia”, dijo.

“Unidad Ciudadana se ha planteado sumar a todos los que no están de acuerdo, y éste fue el resultado electoral; el gobierno ocultó la derrota porque ellos querían presentar que estaba bien; pero nosotros le ganamos a Cambiemos el 13 de agosto y esa es la base que tenemos para volver a derrotarlos el 22 de octubre. Ellos perdieron y yo confío en que ellos van a vol ver a perder, porque en la elección legislativa se dispersa el voto, porque tiene matices, pero en este caso no es una elección más que tiene una gran significación porque el Gobierno Nacional ganó las elecciones ene l ballotage de noviembre diciendo cosas que no hicieron ,porque han deshecho casi todo lo que estaba bien y empeorado lo que no estaba tan bien, por lo que necesitan tener fuerza política para lograr en las cámaras sus objetivos; la precarización laboral, las jubilaciones precarizadas, pérdida de poder adquisitivo del salario y una reforma tributaria de los impuestos que hará más regresiva la estructura impositiva, como ya comenzaron con el déficit de financiamiento que ellos cedieron a las grandes exportadoras, y ellos van a favorecer a los que más tienen porque tienen posibilidad de desarrollarse y en algún momento van a derramar; la teoría del derrame no existe, la experiencia ya la tuvimos sino que va continuar la especulación financiera”, agregó.