Taller, foro y más teatro, en el segundo día del Festival Latinoamericano

Este jueves 20 de julio constituye la segunda jornada del Festival Latinoamericano de Teatro en Tres Arroyos. Tras la apertura con la presentación de Jorge Dubatti y su conferencia, además de la puesta de dos obras en el Teatro Municipal, la actividad continúa aportando distintas miradas sobre el teatro, en un taller y un foro, además de la apuesta escénica de dos nuevas compañías que llegan a la ciudad.

El programa oficial de este jueves se inicia con “Teatro como inclusión social”, taller a cargo de José Guevara y Lucía Urriaga. Será a las 10 en el salón del grupo Envión.

A las 15, en el Club Español, se llevará a cabo un Foro de Investigación Crítica y Teatro, con la presencia de Jorge Dubatti, Gabriel Fernández Chapo (Argentina) y Juan Pablo Ricaurte (Colombia). Se reunirá allí mismo el Corredor Latinoamericano de Teatro.

Desde las 19, el escenario del Teatro Municipal albergará a “Guillermus Girls and love”, por la Compañía La Perduda /Safareig, de Salt (Catalunya,España).

“Guillermus Girls and love” habla de las peripecias de un club de drag queens en el empeño de crear un montaje con textos de Shakespeare para superar sus dificultades. En un principio se ve a las actrices pelearse por un texto que no entienden ni saben cómo montar, pero a medida que avanza la obra irán presentando escenas conocidas del bardo de Strafford que hablan de amor. Hablan del amor, por qué solo el amor nos puede sacar del pozo.

Safareig Teatre y La Perduda Perduda son dos compañías de teatro catalanas nacidas en la ciudad de Salt, Girona Catalunya. El Safareig es un grupo que nació a finales de los años 80 como muchas compañías catalanas a raíz de la típica celebración navideña de Los Pastorcillos. La Perduda en cambio nació a principios de los años 90 porque algunos de sus componentes quisieron dar una mayor profesionalización al teatro amateur. Ambas compañías han apostado por obras de mucho rigor y profesionalidad en el ámbito amateur e independiente.

A las 21.30, también en el Teatro Municipal, se ofrecerá “Yo cual Delmira”, por la Compañía Trillo (Uruguay). El espectáculo permite al público revisitar la obra de la poetisa y reflexionar sobre los derechos de las mujeres, que hoy -100 años después de la muerte de Delmira Agustini- siguen siendo vulnerados. Mediante un procedimiento de experimentación escénica cuatro artistas uruguayas, exploran, investigan, ensayan y crean a partir del rico legado artístico de la poetisa desde una mirada contemporánea que permita resignificar su obra y reflexionar sobre la actualidad de las mujeres en el Uruguay.

Las compañías uruguayas Paréntesis Teatro y Extra Conglomerado, con más de 10 años de experiencia en proyectos escénicos, se unen para formar un equipo de trabajo, Trillo, que tiene como finalidad la producción y distribución de espectáculos de artes escénicas - nacionales e internacionales- por territorio nacional y extranjero. Trillo es un sendero que se genera por el recorrido: es abrir caminos, redes, lazos de colaboración y cooperación.

Las entradas se pueden adquirir, a 60 pesos cada una o 3 por 100 pesos, en Iguanos Crazy Shop, Moreno 302, Librería Los 7 Locos, Sarmiento 123; y Teatro Municipal, de 10 a 12 y de 17 a 20. Más información en Facebook: Corredor Latinoamericano de Teatro y Festival Latinoamericano de Teatro CLT. Sedes: Teatro Municipal de Tres Arroyos, Av. Moreno 653, 02983 434342; Club Español, Hipólito Yrigoyen 468, 02983 433836.