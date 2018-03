También ‘caerían’ las 35 viviendas: “Cambiemos no se toma la obra pública en serio”, dijo Hugo Fernández

“La gente de Cambiemos no se ha tomado esto con la seriedad que corresponde”, dijo el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, respecto de las obras públicas financiadas por el Gobierno nacional. En particular respecto de la situación del asfalto, aseguró que “ya recibimos el pedido de rescisión del contrato por parte de Vial Agro, que además reclama intereses, y que en este momento está siendo analizado por la Asesoría Letrada. Y de salir el pago de un certificado de los cuatro que se adeudan, tampoco sería suficiente para que la obra se retome, con el perjuicio que esto ocasiona para la mano de obra que queda sin trabajo, para el vecino que la esperaba y para el Municipio, que firmó el contrato”. Fernández anticipó que la semana que viene harán gestiones en Nación por este tema.

Pero el funcionario fue más allá aún al señalar que, con un contrato firmado hace seis meses, una inflación constante y un dólar un 25% más caro, también se caería la obra de las 35 viviendas de la que no se cobró el anticipo financiero aún. “Nosotros nos reunimos con el responsable de Vivienda, el doctor Passaglia, y él cumplió al enviar la documentación para el pago de ese anticipo hace ya un tiempo. Pero nos dicen, no sólo a Tres Arroyos sino a muchos otros municipios en la misma situación, que por un problema de cambio de sistema los pagos no salen. Es una excusa poco creíble y una muestra de que hay ineficiencia”, finalizó.