También hay problemas en la Guardia del Penna: Realizan una Asamblea General tras la renuncia de cuatro médicos

Empleados y directivos del Hospital Penna realizan hoy una Asamblea General luego de que cuatro médicos renunciaran a sus funciones por destrato, sobrecarga horaria y falta de personal. Se trata de una situación similar a la del Pirovano de Tres Arroyos.

"El problema de los profesionales de Guardia es de larga data, y multifactorial (salarios, menor interés en especialidades críticas, etc.) e implica denodados esfuerzos en la búsqueda de soluciones a la necesidad del Recurso Humano", dice parte del comunicado que enviaron desde el Hospital tras la renuncia de los profesionales.

La asamblea, que comenzaba a las 10:30, iba a contar con la presencia de profesionales del Penna y miembros del directorio.

Otra de las necesidades de los médicos de guardia es un espacio en buenas condiciones para ejercer su trabajo, ya que hace un tiempo, y por trabajos de refacción, el sector de Emergencias debió mudarse a un espacio de contingencia en una superficie readaptada y mucho más pequeña.

"Queremos que la gente venga al hospital, pero en estas condiciones no le podemos brindar la atención que merece", le dijo a La Nueva. Pablo Acrogliano, presidente de la Asociación de Profesionales y Jefe de Sala del servicio de Neumonología.

El comunicado del Penna

A raíz de la ampliación y refacción de la guardia de Emergencias se produjo una mudanza a un espacio de contingencia, que es de público conocimiento, y que funciona en una superficie readaptada, más pequeña, pero que posibilita la atención de emergencias.

Recientemente se produjo la renuncia de un profesional por causas particulares a la que se suma la renuncia de dos becarios y dos médicos interinos. En tal sentido, se trabajó la problemática con la Asociación de Profesionales y se comunicó al nivel central Ministerial, el cual se comprometió a pagar los reemplazos de guardia que se generen y promover los cargos descubiertos con presupuesto 2018.

Mientras tanto, se refuerza la búsqueda activa de profesionales clínicos y otros profesionales, y se trabaja en otorgar las mejoras solicitadas, aunque persiste la necesidad de fortalecer la atención clínica.

En la mañana de hoy, el equipo de Dirección del Hospital Penna convocó a todos los funcionarios de Salud Pública para el abordaje conjunto de situaciones coyunturales relacionadas al servicio de guardia, a fin de informar que existirán dificultades algunos días, hasta lograr la cobertura de cargos, y que de todos modos, se recepcionarán los pacientes con código rojo (emergencias).

Participaron: por la Dirección de la Región Sanitaria 1: el Dr. Bonino y el Dr. Daglio; el Director Asociado del Hospital Municipal de Bahía Blanca, Dr. Ángel Pietracatella; el Secretario de Salud del MBB, Dr. Claudio Pastori.

Se realiza una convocatoria destinada a todos los municipios de la Región Sanitaria I, a fin de hallar médicos clínicos dispuestos a realizar reemplazos de guardia en el Hospital Interzonal. Se mantienen reuniones permanentes con los Jefes de los Servicios y la Asociación de Profesionales del Hospital a fin de optimizar los Recursos para dar respuesta a las necesidades de la población.