Tarchinale ante la falta de médicos: “No sólo se da en el distrito, es una problemática nacional”

La Secretaria de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dra. Isabel Tarchinale, se refirió a diversos aspectos de la gestión a partir de su asunción en diciembre pasado, y además opinó respecto a la falta de profesionales médicos que se produce en la actualidad, no sólo en el distrito, ya que es una problemática que - según dijo – “ocurre en todo el país”, y puso como ejemplo que “no salen graduados en clínica médica y pediatría, para poder hacer las residencias necesarias en los consultorios de guardia”.

Citó, además que se realizaron gestiones en otras provincias, contactándose con un médico jujeño a quien “no se le dio la posibilidad de tener una licencia sin goce de sueldo”, para cubrir guardias en el Hospitalito de Claromecó, ya que está vacante la cobertura, dado que la doctora residente tuvo que solicitar licencia por tres meses tras una cirugía a la que fue sometida en diciembre, lo que ocurrió justo antes de comenzar la temporada veraniega, y dejó solamente a dos profesionales, uno en guardia activa y otro en pasiva”, con escasas posibilidades de descanso como ocurre normalmente si el plantel estuviera completo.

Tarchinale atribuyó la problemática actual a que “ha cambiado todo el sistema de lo que sucedía anteriormente, cuando no existían las obras sociales, ya que los médicos atendían su consultorio en horario vespertino, y por las mañanas donaban su tiempo al Hospital, para atender a quienes no podían acceder a la consulta privada; luego aparecieron las obras sociales y se produjo un cambio, el que sólo aporta ganancia a las gerenciadoras”.

Consideró que “el comportamiento de la población era distinto, ya que la demanda se traslada hoy día al Hospital y a las salas barriales”.

“La gente viene con cierta violencia a la Guardia”

La funcionaria expresó que “los médicos no quieren hacer guardias porque la gente viene ya con cierta violencia producto de la situación, y si no logran que se den los resultados médicos que ellos pretende, van contra los médicos, las enfermeras y hasta se la agarran con la telefonista”.

Las guardias son para Emergencias, para situaciones que emergen, y la gente lo toma como si fuera un consultorio externo”, sostuvo y agregó: “si usted tiene un dolor de garganta, es lo mismo que lo vea el médico en los horarios de atención, ya que no se va a curar enseguida, sino que va a tardar tres o cuatro días”, pero la gente no lo entiende y sucede ese tipo de situación”.

“El perro de la Guardia”

Recordó que “en otros tiempos, el fogueo, ser “el perro de la Guardia”, permitía hacer una carga de trabajo para aprender, porque una cosa es tener todo escrito, y otra cosa es tener que hacerse cargo uno de la situación, en la práctica; pero hay un problema más grave –dijo - ya que no hay gente joven que salga sobre todo en clínica médica y pediatría donde hay vacantes en las residencias no están apareciendo generaciones nuevas, y las que vienen, tienen otra cabeza que los médicos viejos, que teníamos incorporado que cuando uno ingresaba a un nosocomio ya sea estatal o privado, las guardias de fin de semana eran un clavo, y ahora vienen con que no trabajan los fines de semana porque “tienen una vida”, y los médicos viejos nos seguimos quedando y también tenemos una vida”.

También relató que “hay un cambio en la idiosincrasia de toda la población en general, haga lo que haga, entre ellos lo médico, ya que cuando les ofrecen 60 mil pesos para cubrir guardias, eso le genera una serie de retenciones que hacen que prácticamente regale la guardia”.

La situación del “Hospitalito” de Claromecó

Ante la polémica generada por la falta de un tercer médico en Claromecó, Tarchinale dijo que “la localidad tiene tres médicos estables que viven ahí y están durante todo el año, y que en enero y febrero, a raíz que aumenta el trabajo por razones obvias, ante la gente que tienen que atender, reciben un monto determinado por la tarea agregada, que se produce solamente en esos dos meses”.

Relató que “alguna queja tuvo que ver con la falta de este tercer médico, pero no se resintió la atención y sí el descanso de los otros dos médicos”, y ejemplificó que “ al tener tres médicos la idea es que uno haga guardia activa en consultorio, otro queda de guardia pasiva, y el tercero descansa; acá no tenemos el tercer médico: está uno en activa y otro en pasiva, dispuesto al llamado en cualquier momento, y si uno viene a Tres arroyos el otro toma su lugar, eso funciona así en todas partes del mundo”.

“Cerramos por seguridad, nadie tiene la puerta de su casa abierta de madrugada”

Isabel Tarchinale dijo respecto a las quejas que daban cuenta que se cerraba el Juan Abad de Claromecó, que “nunca estuvo cerrado el hospitalito, sí está cerrado con llave, por seguridad, uno a las tres de la mañana no tiene la puerta abierta en la casa, al igual que en el hospital de tres arroyos, pero hay timbre y la gente atiende”.

Aclaró asimismo que se está pagando el sueldo del tercer médico a pesar de la licencia: Se le agrega a la labor de los dos médicos la partida destinada al tercero”, sostuvo.

La cuestión política y los “quejosos” de las redes sociales

En otro aspecto, la Secretaria de Prevención y Salud sostuvo que en algunos aspectos “entra a tallar mucha cuestión política, porque se mezclan entre medio las cosas, hemos conseguido medianamente paliar el tema con médicos que van a la tarde a colaborar en Claromecó, o durante el fin de semana extender la atención hasta la noche para que los médicos residentes puedan descansar pero eso también se critica, tiene que tener mucho peso la cuestión política, es como una cosa generalizada que no es propio de acá sino que pasa a nivel nacional o provincial; por suerte la mayor parte de la gente agradece, pero tenemos como un flagelo en las redes sociales, y aparece la queja; uno ve que los “quejosos” son los mismos de siempre, y eso tiene también que ver con lo político, es una pena que se haya llegado a esta situación, ya que se desmerece la gestión y la atención del médico de turno”.

El rol de los medios: “Se los ha transformado en cuestión partidaria”

“Los medios son una parte importante; han transformado a muchos medios en una cuestión partidaria, debieran informar y no tomar partido, uno lo ve en cualquier cuestión, e incluso en los informativos en televisión, estos han dejado de serlo y se convierten en espacios de debate”.