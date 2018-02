Tarchinale asegura que “los abuelos no están desnutridos”: el hombre autista fue derivado a un centro especializado

Las tres personas que eran residentes del geriátrico de Av. Güemes 1336 y que ahora están internadas en el Hospital Pirovano no están desnutridas, según informó a LU 24 la secretaria de Prevención y Salud municipal, Dra. Isabel Tarchinale.

La funcionaria confirmó que, tras la realización de los exámenes físicos y de laboratorio, se constató que “los abuelos están sanos y en buenas condiciones. No están desnutridos”.

En tanto, dijo que la escara que padece una de las señoras “está limpia y no infectada”.

Por otra parte, explicó que el hombre autista de 47 años, que estaba en Salud Mental, fue derivado a un centro especializado en autismo fuera de la ciudad. Para ello habría intervenido la familia.