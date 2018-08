Tarchinale: Por ahora, el SAME sólo implica un aporte en las ambulancias

La secretaria de Prevención y Salud, Isabel Tarchinale, aclaró que el SAME “agregó dos unidades al parque automotor para emergencias con el que contábamos, y una instrucción para que todos usemos el mismo librito, hablemos el mismo idioma, pero el servicio sigue funcionando con nuestros médicos, con nuestro personal, eso no se ha modificado. Lo que sí se agregó es algo que nosotros ya teníamos en trámite, como el consultorio a demanda espontánea, del que ya se cubrieron tres días pero ya venía proyectado con SAME o sin él”.

Tarchinale admitió que aún aguardan el aporte económico que la Provincia comprometió, y que recién llegaría en octubre. Y que será necesario hacer ajustes en el 107, que necesita un cambio de lugar en la bajada pero que depende de cuestiones técnicas vinculadas a la empresa telefónica.