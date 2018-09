Tarchinale sobre el Estreptococo: “A veces no se informa bien y esto trae alarma a la población”

La Secretaria de Salud Municipal, Dra. María Isabel Tarchinale se refirió a la bacteria del estreptococo que por estos días ha causado conmoción en la sociedad, luego de la muerte de algunos niños en el país afectados por el germen y explicó detalles sobre el tema para brindar más información a la población.

“Cuando en los medios nacionales se empieza a hablar de temas así, la población se alarma; a veces no se informa bien y esto trae alarma a la población que no tiene por qué saber de qué estamos hablando. El estreptococo, es una bacteria que vive con nosotros y lo tenemos en nuestra piel. El tema es, cuando invade nuestro cuerpo y accede a lugares donde realmente tendrían que ser estériles. Cuando aparece en tipo de casos como en las personas fallecidas, provoca enfermedades graves y causan un fallo multisistémico”.

Mencionó además que el estreptococo que alarma, “es el mismo que dio positivo siempre en un hisopado por una angina. Es el mismo de siempre y habitualmente se medica con un antibiótico y se nos cura y se va. Distinto es el que hace una enfermedad invasiva, está grave internado y debe ser tratado de otra manera. A veces uno no sabe qué intereses creados hay detrás, lo mismo pasó con la meningitis en su momento”, deslizó la profesional de la medicina.