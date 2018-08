Tatiana Lescano: “Garrido dio sus impresiones personales y no habló por el bloque”

Tatiana Lescano, concejal por Unidad Ciudadana, advirtió que los dichos de su compañero de bloque Martín Garrido, respecto de la ruptura con figuras de la fuerza como el diputado Carlos Cuto Moreno y Roberto Fernández, “fueron sus impresiones personales, y él mismo lo dejó en claro, no habló por el bloque. Como la mayoría de las personas sabe, yo accedí a la lista de Unidad Ciudadana a propuesta del Consejo del Partido Justicialista, del que oportunamente fui secretaria, y ellos son mis referentes. Por lo cual hay decisiones que no tomo por mí, sino que me referencio en ese grupo político, y hay cosas de las que no hemos hablado”.

Inquietudes a resolver en Orense

Por otra parte, la edil se refirió a inconvenientes con la provisión de gas en la sala de atención médica de Orense y el geriátrico contiguo, y apuntó a la necesidad de una coordinación en el espacio de salud. “La semana pasada hubo más de dos días en que estuvieron sin provisión de gas. La salita no está conectada a la red, tiene la famosa “chanchita” que hay que cargar periódicamente, y eso hizo que se quedaran sin gas para calefaccionarse, calentar agua para la higiene, cocina y demás. Entendemos que este inconveniente, por dichos de los vecinos, se habría producido porque alguien se olvidó de hacer el llamado, por lo que quizá una figura que coordine sería lo más adecuado para prevenir estas situaciones. Además hizo falta trasladar gas desde Tres Arroyos, cuando se podría haber resuelto el tema desde la Delegación”, indicó.

“Sabemos que hay un fondo económico porque con la factura de la luz, en Orense, se cobra un aporte para colaborar con la salud, de manera que no sería la falta de dinero un problema, aunque no tenemos información concreta de para qué se usa ese dinero y de qué manera se administra”, planteó.

El bloque de Unidad Ciudadana giró diversas notas para que las autoridades municipales tomen intervención en estos temas, y también alertó acerca de la necesidad de que se resuelva la cuestión de acceso a la sala, porque la calle está muy dañada y no hay veredas.