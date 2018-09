Tatiana Lescano recorrió empresas en conflicto y alertó sobre la crisis

La concejal Tatiana Lescano (Unidad Ciudadana) recorrió esta mañana las dos plantas de la ex Laso y el obrador de Intesar, donde persisten sendos conflictos que preocupan a los trabajadores, y aseguró que puso a su bancada a disposición de reclamos que pudieran realizarse respecto de las situaciones que atraviesan tanto empleados como empresarios, “porque si hay algo en lo que podamos colaborar desde lo político, lo haremos, porque estos conflictos son parte de la coyuntura de crisis que atravesamos”.

“En la ex Laso la situación es de mucha incertidumbre, porque se mantiene una pequeña línea de producción de barritas de cereal, con dos máquinas, pero la producción está virtualmente paralizada porque no hay insumos para trabajar. No se adeudan salarios, según se nos dijo, pero hay mucha inquietud respecto de la fuente laboral”, señaló.

En Intesar, en tanto, lo ya informado por LU 24 en torno a la circulación de un camión con maquinaria, además de lo adeudado en términos de salario, formaron parte de lo planteado por los trabajadores a Lescano. “Los delegados de UOCRA se iban al Ministerio cuando llegamos, así que también nos pusimos a disposición de todos. Aquí también hay intranquilidad”, dijo la edil.