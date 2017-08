Tatiana Lezcano de Unidad Ciudadana: “La idea es que el voto sea en defensa de todos los derechos que hemos trabajado”

La precandidata a concejal en segundo lugar por Unidad Ciudadana, Tatiana Lezcano, estuvo en nuestra emisora y expresó que desde el espacio proponen “llegar a la gente con un mensaje más claro, con un mensaje que implique que la gente sepa que uno está tratando de defender derechos largamente adquiridos”.

“La idea, por lo menos la que levantamos nosotros es, vamos a defendernos, que el voto sea en defensa de nosotros mismos, que el voto sea en defensa de todos los derechos que hemos trabajado”, agregó.

También indicó que “Unidad Ciudadana implica por lo menos en lo local una nueva política, una nueva generación, un contacto muy cercano con la gente, un espacio de autorreflexión y de pensarnos en lo histórico y proyectarnos hacia el futuro”.

“El voto tiene que ser en función de las propuestas, no sirve el voto castigo, sirve enterarse de las propuestas. Pensar cuál es el contenido que me están proponiendo, me parece que esto es parte del ejercicio de la madurez ciudadana”, finalizó la precandidata a concejal.