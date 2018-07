“Teatro Mínimo”, mañana en el Centro Cultural La Casona

Este viernes, desde las 21 hs., se presentará en el Centro Cultural La Casona “Teatro Mínimo”. Una experiencia del Festival Latinoamericano de Teatro que ha convocado a 5 artistas tresarroyenses para montar piezas de pequeño en un espacio no convencional. Esto significa que los creadores no utilizarán el edificio teatral sino lugares alternativos y en este caso en particular, se dispondrá de las habitaciones y rincones del Centro Cultural La Casona.

Esta actividad está enmarcada en la variada gama de acontecimientos previos que realiza el Festival y la articulación con los artistas locales que están en proceso de investigación o tienen otras inquietudes en relación al arte escénico.

Se presentarán: Amalia Nickel, quien propondrá piezas musicales con piano. María Melian presentará “Dícese llamarse melancolía” sobre las piezas que quedan de una mujer que alguna vez amó. El tablero donde descansan los recuerdos. Simplemente el rompecabezas de la vida, un juego amor y soledad. Agustín Cansado presentará “Carne” un monologo sobre la voracidad humana. Melisa Lazarte junto a Ana Bayugar, Rocío Arostegui, Silvina Pallotti y Camila Chalde con un trabajo de movimiento llamado “Manifiesto”, Tres mujeres en el espacio, sus rutinas, sus realidades, sus miedos. Imágenes que nos hablan de la necesidad de soltar las situaciones de encierro y los condicionamientos de una sociedad que las encasilla. El movimiento y una melodía que abren paso a la libertad. Luciano Salas y Juan Marcos Forchetti con la Performance “mirar es amar” sobre la mirada y el amor.

Florencia Serra será la transpunte, la conductora entre obra y obra.