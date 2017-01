Techeros II: interconexión Mar del Plata / Necochea / Tres Arroyos

El pasado fin de semana se registró una operatoria de la Policía en la cual persiguieron a delincuentes que se trasladaban en una Chevrolet Meriva, lográndose el secuestro del vehículo con algunos elementos malhabidos, pero los ocupantes de la misma, presuntos autores de hechos delictivos por la modalidad Techeros, lograron evadir la persecución y abandonaron el rodado dándose a la fuga.

No obstante, el Fiscal de la causa, con los elementos aportados por la investigación, logró que el Juez de Garantías otorgue órdenes de allanamientos en cinco domicilios de Tres Arroyos para buscar elementos de prueba que sirvan posteriormente para inculpar a determinados ciudadanos la responsabilidad en los hechos delictivos.

A esta altura de la investigación, se abre una serie de interrogantes sobre este suceso, que tal vez los investigadores lo sepan, pero la opinión pública no los conoce.

¿De quién era el rodado que persiguió la Policía en operativo cuando fueron avisados de un hecho en Sargento Cabral 126 en una casa sin moradores, cuyos ocupantes estaban de vacaciones en Brasil?

¿Ese vehículo es de procedencia dudosa, al punto de tratar de determinar si las chapas patentes colocadas corresponden al mismo. Está radicado en Tres Arroyos o proviene de otro lugar a cargo de delincuentes que tienen contacto con “colegas” de Tres Arroyos?

No es desacertado decir que uno de los que integraban esa banda que fugó de la persecución policial no es de Tres Arroyos y que sería partícipe por lo tanto no se descarta una conexión delictiva entre Tres Arroyos, Necochea y Mar del Plata.

¿Qué se hizo con los elementos que estaban en la puerta de Sargento Cabral 126 hallados en el momento del inicio del seguimiento a los delincuentes que finalmente huyeron?

Dicen que otras pertenencias encontradas producto de una serie de robos fueron exhibidos a los posibles damnificados, pero nunca se informó si fueron identificados o no.

Hay un trabajo interesante de parte de los investigadores, pero sería importante que la información fuera paulatina (sin interrumpir la línea investigativa) para demostrar efectivamente que se avanza, principalmente en dar tranquilidad a los damnificados y al resto de la población.

Todos los segmentos oficiales involucrados en el tratamiento de las ulterioridades de los hechos delictivos, siguen una línea única, o hay diferencias internas entre quienes tienen que dar soluciones a los reclamos de la sociedad.

Y el último interrogante: hay una verdadera comunicación ( que de hecho debería ser beneficiosa para el mejor producto final) entre la autoridad policial y quien es la autoridad política del ámbito de seguridad?