“Techeros”: La Cámara de Bahía Blanca recusó al fiscal Lopazzo

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca aceptó por unanimidad el pedido de recusación contra el fiscal Gabriel Lopazzo planteado por el doctor Sergio Roldán, defensor de tres exjefes policiales de Tres Arroyos en la causa conocida como “Techeros” y que tiene detenidos al policía Walter Galván y a un civil de Mar del Plata.

En diálogo con LU 24 el abogado expresó: “Estoy feliz porque nuestro trabajo ha comenzado a dar sus frutos y voy a seguir levantando la bandera de inocencia de mis tres representados, Caballero, Morales y Aranzábal. La excelentísima Cámara me ha dado la derecha y me ha dicho que el fiscal Gabriel Lopazzo no puede seguir inscribiendo en la causa y le aconseja que se aparte”.

Ahora el Fiscal General decidirá quién va a continuar al frente de “esta causa que ha sido una vergüenza por lo que hicieron con estas tres personas”.

Roldán recordó que “en su momento el juez Gallardo ya me había dado la razón con el apartamiento de Fabricio Ale (instructor de la UFIJ N° 6) cuando hice llegar audios”.

“Tengo a los tres comisarios apartados de la fuerza cundo nunca se les imputó un delito y además el Director de Asuntos Internos tiene el tupé de decir que no sabe qué va a hacer con ellos”, cuestionó.

La resolución del 1 de junio, firmada por los doctores Gustavo Barbieri, y el tresarroyense Pablo Hernán Soumoulou, dice: “Teniendo en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a la recusación del Sr. Agente Fiscal -Dr. Gabriel Lopazzo-, deducida por el señor Defensor Particular –Dr. Sergio Javier Roldán-, ordenando que el trámite de la investigación continúe con la intervención del Sr. Agente que el Sr. Fiscal General estime corresponder (arts. 47 inc. 13, 50, 51, 54, 439 y ccdtes. del Código Procesal Penal)”.