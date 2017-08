“Techeros”: la oficial Rocío Toro fue sobreseída parcialmente

El Juez Daniel Gallardo sobreseyó parcialmente a la oficial de la policía bonaerense Rocio Celeste Toro por el delito de “Robo Agravado por Efracción” presuntamente ocurrido el 13 de agosto del 2016, hecho con el que se descubrió la causa conocida como “Techeros”.

Cabe señalar que su compañero de tareas Walter Galván está detenido tras el robo al arquitecto Ricardo Vis en su domicilio que desencadenó en la investigación de aparentes zonas liberadas para que una banda cometa ilícitos en Tres Arroyos.

Su flamante abogado defensor, Sergio Roldán, dijo a LU 24 “que no hay nada que se le pueda imputar a Toro, no hay nada que s ele pueda reprochar como conducta delictiva”, y explicó: “Ella concurre al llamado de un compañero y como no le volvió a contestar ingresó a contramano pensando que podría haber sido atacado o podía estar en un cruce de disparos con alguien. En ese momento es que queda detenido Galván y a ella la golpea un oficial que hoy esta echado de la policía por los títulos truchos y a partir de ahí, llorando, agarra el móvil y se va a la comisaria. Ella no escapa en contramano sino que ya estaba en esa dirección”.