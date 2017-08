Técnicos del INTI brindaron asistencia a productores de cerveza artesanal

Julio Ciolo y Rodrigo López, técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se hicieron presentes una vez más en el Parque Industrial de Tres Arroyos, donde vienen desarrollando tareas durante el año en curso, en este caso para reunirse con productores de cerveza artesanal que fabrican en el distrito.

Ciolo especificó: “Venimos trabajando con Tres Arroyos desde hace seis o siete meses de manera presencial, cada quince días, al Parque, y en este caso venimos a presentar la red de asistencia técnica que tiene el INTI para el sector de cervecería artesanal, la que tiene aproximadamente tres meses, cuando el instituto detectó que el mismo debía ser asistido, para que no sea desmedido y sea prolijo.

López, en tanto, indicó que “se quiere presentar la oferta tecnológica que tiene el INTI, y qué es lo que podemos ofrecer para crecer de manera controlada, brindando el asesoramiento en cuanto a diseño de equipos, proveedores y procesos, todo relacionado con hacer una elaboración ordenada”.

“Apuntamos a dos cosas, aumentar la escala hacia lo sustentable, estamos haciendo el desarrollo de equipos vemos que hay muchos proveedores para muy pequeña escala, algunos pocos para grandes escalas y casi nulos para una escala media, por lo que se terminan armando en herrerías con los problemas que ello ocasiona”, agregaron.

“Hoy vamos a trabajar con los fabricantes de Tres Arroyos para ver en que escala lo están haciendo, en un relevamiento sectorial de la ciudad, y luego asistirlos, para que Tres Arroyos tenga un alimento bueno y no perjudicial para la salud”, dijeron.

Respecto a la posibilidad de acceder a financiaciones, manifestaron que hay “líneas de financiamiento, no especiales para el sector pero sí para las Pymes, y hay gente especializada en formular proyectos, dependiendo de la escala, el proyecto y la necesidad del productor”.