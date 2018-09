“Tenemos que tener unidad entre todos los trabajadores”, dijeron en la presentación de la Lista 10 de la CTA

Fue presentada a la comunidad la Lista 10 de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), en el marco de las elecciones que se llevarán a cabo este jueves y que competirá contra la Lista 6.

A nivel distrital, la Lista 10 “Unidad de los Trabajadores”, será encabezada por Juan Vera, mientras que a nivel nacional el máximo referente será Gustavo Yasky, acompañado por Roberto Baradel a nivel provincial.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa, encabezada por la candidata a secretaria general por la regional, Karen Lestarpe, quien le dijo a LU 24 que “el orgullo más grande viene de encontrar en los compañeros una representación de todo el sector de trabajadores para dar una respuesta a la clase trabajadora”.

“Nos acompaña Laprida, Coronel Pringles, Benito Juárez, Lamadrid, Chaves junto a Tres Arroyos. Representamos al SUTEBA, a la Federación de Tierra y Vivienda, a Judiciales, el Sindicato de Guardavidas y distintas organizaciones”, indicó.

Por su parte, el candidato a secretario adjunto por la Federación de Tierra y Vivienda, Juan Vera, explicó en este sentido que “nos toca un momento difícil, pero tenemos que tener unidad entre todos los trabajadores, ya sean privados o públicos. Hay despidos en masa, nosotros en esta gestión queremos acompañar a cada persona que queda sin empleo”

“Vamos a acompañar a nuestro máximo dirigente Hugo Yasky y Roberto Baradel en la provincia, son un ejemplo en el mundo, un ejemplo de lucha y que no van a torcer su brazo ante la oligarquía”, agregó.

Por su parte, Raúl Pandeles, candidato a secretario gremial en Benito Juárez en la lista regional, manifestó que “la característica principal de nuestra CTA es la lucha en conjunto con otras organizaciones. Es indispensable el trabajo en conjunto”.

“Nos espera un gran desafío en estos cuatro años que vienen por lo menos en lo inmediato, veremos si más adelante mejora la situación de los trabajadores. A mí me sorprende lo que se ve día a día, la situación es mucho más grave de lo que se esperaba”, agregó.

Mientras que Pablo Haderne, de Coronel Pringles, sostuvo que “pertenezco al Sindicato de Guardavidas Unidos de la Argentina, nos vemos representando a todos los guardavidas, no como otros sindicatos que solo defienden a los guardavidas de playa. Estoy muy contento de pertenecer a este grupo de trabajo regional, va a ser un desafío importante”.