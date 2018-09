Tenis: Resultados del “Seghezzo” 2018

Durante el último fin de semana se desarrolló en Tres Arroyos, con la organización de la Subcomisión de Tenis del Club Atlético Huracán, la edición 2018 del tradicional Torneo Nacional para Veteranos “Dr. Roberto Seghezzo”. Acá todos los resultados:

Dobles mixtos

Juniors: pendiente por lluvia. Aizpitarte (Huracán) - Jajaravilla (Ts.As.) vs. Oliva (Huracán) - Carrera (Ts.As.).

A:

1) Balbuena (Huracán) - Iriarte (Ts. As.).

2) Martínez (Ts. As.) - Cedrón (Ts. As.).

B:

1) Lebed (B. Blanca) - Di Nezio (Necochea)

2) N. Fernández (Pehuajó) - Cepeda (B. Blanca).

Complemento:

1) Suárez (Chaves) - Gentile (Chaves)

2) Ávila (Chaves) - Sánchez (Puerto Madryn).

C:

1) Troncoso (M. del Plata) - Llano (Viedma)

2) Casas (B. Blanca) - Francioni (Viedma).

Complemento:

1) Rodríguez (B. Blanca) - Khun (C. Suárez).

2) Álvarez (Chaves) - Natale (Ts. As.).

Dobles Damas

A:)

1) Busilachi (Bs.As.) - Lacoa (Bs.As.)

2) Balbuena (Huracán) - Colussi (Huracán)

B:)

1) Lebed (B. Blanca) - Pascual (Trenque Lauquen)

2) Baumann (Bs.As.) - Suárez (Chaves)

Complemento:

1) Bidinost (Chaves) - Balbuena (Chaves)

2) Dufau (Necochea) - Bastanchuri (Necochea).

C:)

1) Fernández (Neuquén) - Eddi (Neuquén)

2) Troncoso (M. del Plata) - Garbino (B. Blanca).

Dobles Caballeros

Juniors:

Campeonato: Pendiente. Menna - Goizueta vs. López - Carrera. Todos de Tres Arroyos.

Complemento:

1) Fernández Trenco (Ts. As.) - Arbeloa (Ts. As.).

2) Aringoli (Huracán) = Groenenberg (Huracán)

A:)

1) Cedrón (Ts. As.) - Jajaravilla (Ts. As.).

2) Duca (C. Suárez) - Del Campo (C. Suárez).

B:)

1) Di Nezio (Necochea) - Cepeda (B. Blanca)

2) Gargaglione (Ts. As.) - Armendano (Olavarría).

Complemento:

1) Real (Trelew) - Aristimuño (Trelew)

2) Manzoni (Olavarría) - Gonzales (Tandil)

C:)

1) Barrientos (Moreno) - Llano (Viedma)

2) Peñalva (Campana) - Bartrés (Tandil).

Complemento:

1) Fernández Pinto (Bs.As.) - Hartenstein (Bs.As.)

2) Aldao (La Pampa) - Sarfati (Bs.As.).