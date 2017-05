Tenis: Todos los resultados del torneo “Seghezzo 2017”

Con total éxito se desarrolló durante el fin de semana la XXI edición del Torneo Nacional de Tenis para Veteranos “Dr. Roberto Seghezzo”. Los resultados de todas las categorías fueron:

Doble Damas Juniors: 1) Aizpitarte (Huracán) - Blanco (Huracán) 2) Jaurena (Bahía Blanca) - Lacoa (Bs.As.)

A: 1) Fontana (Cipoletti) - Espinoza (Cipoletti) 2) Patrón (Bs.As.) - Dal Molín (Mar del Plata)

Ronda Complemento: 1) Mirande (Necochea) - Busilacchi (Bahía Blanca) 2) Khun (Huracán) - Balbuena (Huracán)

B: 1) Fernández (Necochea) - Pedersen (Huracán) 2) Rodríguez (Bahía Blanca) - Mazzuchelli (Bahía Blanca)

Ronda Complemento: 1) Mouhapé (Tandil) - De Pietri (Tandil) 2) Roldán (Bs.As.) - Larrosa (Bs.As.)

C: 1) Troncoso (Mar del Plata) - Elizari (Bahía Blanca) 2) Méndez (Bs.As.) - Nardi (Bs.As.).

Doble Caballeros Juniors: 1) López (Ts.As.) - Nielsen (Ts.As.) 2) Cedrón (Ts.As.) - Jajaravilla (Ts.As.)

Ronda Complemento: 1) Medina (Capital)) - Medina (Capital) 2) Risso (Ts.As.) - Iza (Ts.As.)

A: 1) Cedrón (Ts.As.) - Iriarte (Ts.As.) 2) Medina (Capital) - Di Nezio (Necochea)

B: 1) Cepeda (Bahía Blanca) - Ochippinti (Bahía Blanca) 2) Manzoni (Olavarría) - Lalanne (Olavarría)

Ronda Complemento: 1) Cañizo (Olavarría) - Cabero (Olavarría) 2) Basso (Tandil) - Gonzáles (Tandil)

C: 1) Barrientos (Moreno) - Sacco (Moreno) 2) Francioni (Viedma) - Mendioroz (Viedma)

Ronda Complemento: 1) Dell Acqua (Tandil) - Rodríguez Toledo (Tandil) 2) Daneri (Ituzaingó) - Santucho (Ituzaingó).

Doble Mixto Juniors: 1) Molfese (Huracán) - Carrera (Ts.As.) 2) Fontana (Cipoletti) - Jajaravilla (Ts.As.)

A: 1) Patrón (Bs.As.) - Cepeda (Bahía Blanca) 2) Martínez (Ts.As.) - Cedrón (Ts.As.)

Ronda Complemento: 1) Espinoza (Cipoletti) - Pierini (Ts.As.) 2) Poma (Cipoletti) - González (Tandil)

B: 1) Paz (Necochea) - Di Nezio (Necochea) 2) Fernández (Necochea) - González (Tandil)

Ronda Complemento: 1) Juárez (Bahía Blanca) - Natale (Ts.As.) 2) Bazzana (Mar del Plata) - Barrera (Ts.As.)

C: 1) Troncoso (Mar del Plata) - Llano (Viedma) 2) Elizari (Bahía Blanca) - Bartrés (Tandil)

Ronda Complemento: 1) Larrosa (Bs.As.) - Daneri (Ituzaingó) 2) Bastanchuri (Necochea) - Scotti (Necochea).