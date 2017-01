Tensión en Juárez: El intendente denunciará los ataques a la Comisaría y a propiedad privada

El intendente de Benito Juárez, Julio Marini, aseguró que los autores de los daños a la Comisaría, suscitados tras la aparición de un adolescente muerto y otro gravemente herido a la vera de la ruta 86, son “inadaptados que merecen una sanción”. Incluso aseguró que tiene previsto realizar “una presentación” contra “estas 8, 10 personas que aprovecharon la oportunidad”, no sólo por el ataque a la dependencia policial, sino también por el incendio intencional de propiedades de un vecino al que se vincularía a lo ocurrido con los jóvenes. “De lo contrario cualquiera puede agarrar un bidón y prender fuego cualquier cosa”, estimó el mandatario.

“Que quede claro que lamentamos lo que ocurrió con estas criaturas, y nos hemos reunido con sus familias para decirles que se está investigando y trabajando continuamente para que esto se aclare”, dijo Marini. E insistió en que “nadie tiene la posta, nadie sabe nada”, por lo que volvió a repudiar el accionar de vecinos contra la casa, un galpón y una camioneta que pertenecen a un chatarrero juarense, quien según el intendente “es uno de los tres nombres que esta gente tiraba al voleo” como relacionados con el caso.

“Esperamos que este joven se recupere. La policía, la Fiscalía, todos están trabajando bien para esclarecer este hecho, que no es fácil porque ocurrió a 15 km de Benito Juárez, en una ruta que va a Laprida y a las 4 de la mañana. Se dice que las bicicletas no tenían daño pero también hay una mancha de sangre muy grande en la ruta. Hay que seguir investigando”, consideró.