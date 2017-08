Tero granizo sigue sumando beneficios para los productores

La división Agro de Paraná Seguros lanzó una atractiva promoción para aquellos clientes que contraten el seguro de la cosecha fina junto a la gruesa. Hasta el 30 de septiembre, los interesados podrán gozar de las mayores bonificaciones del mercado.

Tero Granizo irrumpió en el sector de seguros para el agro hace pocos meses atrás con muchas novedades tecnológicas y un fuerte foco en el servicio orientado a facilitar y simplificar la experiencia del productor. Y de cara a la próxima campaña, la compañía levanta la apuesta con una tentadora promoción que promete la mejor bonificación del mercado para aquellos clientes que contraten el seguro de cosecha fina junto a la gruesa. Y prometen ventajas adicionales para quienes aseguren grandes superficies.

La empresa anunció que hasta el 30 de septiembre los interesados podrán comunicarse al 0800-345-TERO (8376) para conocer con precisión y detalle el alcance de los descuentos en la contratación de la cobertura por granizo. “Para el productor es muy conveniente porque al comprometerse anticipadamente a la contratación del seguro de cosecha gruesa, la compañía le puede trasladar un importante descuento”, comenta Guillermo Thomas, gerente de Agro de Paraná Seguros.

Las particularidades que presenta la campaña acentúan la mirada en las coberturas de riesgo. “La siembra de trigo viene atrasada y se pronostica que la mayor cantidad de tormentas se van a dar con los cultivos todavía en pie. Históricamente la mayor exposición a ataques de granizo tiene lugar en el mes de diciembre y por cómo viene la mano para esa fecha no va a estar el trigo cosechado”, explicó el ejecutivo de la firma.

Con el fin de acercar su novedosa propuesta a los productores, Tero Granizo viene realizando una serie de presentaciones en distintas localidades productivas del país. “Ya se hicieron ocho encuentros y para la semana que viene se realizarán otros tres en Trenque Lauquen, Bolívar y Lincoln”, comenta Thomas, quien asegura que alrededor de 500 productores han mantenido contacto directo con la compañía a través de estas charlas. Además, durante la segunda quincena de agosto las reuniones se extenderán hacia el sudeste y oeste de la provincia de Buenos Aires.

“La devolución que tenemos de los productores es muy buena. Destacan que es la primera compañía que hace transparente el producto porque vigila el cultivo junto a ellos, lo cual no lo hace nadie en el mercado. Y además las primas son muy competitivas, un poquito por debajo de las demás empresas”, sostiene el gerente. En ese sentido, se destaca el servicio de seguimiento satelital de tormentas y de vigilia compartida a partir de la descarga de la aplicación móvil Tero Granizo. Esta permite conocer la probabilidad de eventos climáticos sobre los lotes asegurados y el mismo sistema avisa de forma inmediata si hubo un incidente de granizo. Con esto, el productor gana tiempo en la respuesta de la compañía.

Otra de las virtudes que destacan los productores sobre Tero Granizo es que se trata de un seguro que se puede contratar por todos los medios disponibles: personalmente, por teléfono, desde una PC, tableta o smartphone. En 5 simples pasos, desde la aplicación mobile como desde la web www.terogranizo.com.ar, el productor puede cotizar y contratar el seguro. “Lo hacemos todo mucho más simple. El cliente tiene un trato directo con la compañía, sin ningún tipo de intermediación, lo que hace todo más transparente”, concluye Thomas.

Por último, el gerente de la división agro de Paraná Seguros vislumbra un crecimiento en el volumen de negocios de los seguros agrarios, pero no a expensas de un aumento del aseguramiento de la superficie sembrada. “Estamos lejos del 2012, que fue el pico con 62% de superficie sembrada asegurada. En estas tres últimas campañas ese índice bajó al 50% por un reacomodamiento de tarifas. Sin embargo, se augura que va a haber mayor producción superando ampliamente las 120 millones de toneladas del año pasado, por lo que se espera también que las primas de seguros acompañen esa evolución”, explica Thomas.

Próximas reuniones

El jueves 10 de agosto a las 20 horas en el predio de la Sociedad Rural de Lincoln; el miércoles 16 de agosto a las 20 horas en Firpo, Brown 255, de Bolívar; el miércoles 23 de agosto en el predio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos y el jueves 24 de agosto en la Escuela Agropecuaria de Lobería, los productores interesados en conocer más sobre Tero Granizo podrá compartir una cena con las autoridades de Paraná Seguros, cotizar en el momento y acceder a las promociones vigentes. Para reservas deben comunicarse al 0-800-345-8376 o por mail: [email protected]

Sobre Paraná Seguros

Paraná S.A. de Seguros es una compañía argentina con 54 años de trayectoria en el mercado y una gran vocación aseguradora. Ha registrado un continuo crecimiento alcanzando 1.557.270.901 pesos de primas y recargos emitidos durante 2016, cifra que representa un 89,85% de crecimiento en el período 2014/16. Del mismo modo, la compañía mantiene un importante crecimiento de sus inversiones de cobertura, adaptándolas al contexto internacional y nacional, con los fines de resguardar sus compromisos actuales y futuros. Al cierre del ejercicio 2016, la cifra de activos inmuebles de la aseguradora alcanza los 749.201.831 de pesos, un 91.53% de incremento en el período 2014/16.