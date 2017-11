Thiago Boneiro contó que recibe amenazas de su padre biológico desde la cárcel

El pequeño Thiago Boneiro visitó los estudios de LU 24 junta a su mamá y habló de muchos sueños que se le estarán cumpliendo como conocer este jueves la Bombonera y saludar el plantel de Boca, propuesta que le fue realizada por el propio presidente del club, Daniel Angelici.

Contó que se encuentra realizando una quimio ambulatoria y que ahora se siente mejor, aunque su tratamiento se vio opacado por llamadas telefónicas que recibe de su padre biológico desde la cárcel amenazándolo.

Sobre este tema Coca manifestó que “el verdadero padre de Thiago está en la cárcel, entonces desde allá consiguió el número de teléfono, lo llamó antes de anoche y anoche lo volvió a llamar haciéndole unas amenazas. Yo me separe cuando estaba embarazada y Thiago a quien siente papá es quien lo crió que es mi marido Juan, el papá de mis otros tres hijos. Nos llamó mucho la atención que justo por lo que está pasando Thiago lo llame desde un penal para hacerle una amenaza de querer matarme a mí, a él o mandar gente”. Asimismo dijo que una vez finalizada la nota realizaran la denuncia correspondiente y pedirán que el teléfono de Thiago sea intervenido.

“Yo lo siento que es como un Diablo, porque estar llamándome a la noche diciéndome un par de cosas que se me quedan grabadas en la cabeza y yo estoy con la quimio, no lo entiendo a este hombre”, manifestó Thiago.

¿Al Bailando?

Por otro lado la Coca confesó que tienen muchas propuestas en muchos lugares para visitar: “Hay muchos sueños que le van a cumplir, que ahí vamos a estar, y como dice él, acá hay Thiago para rato y mucha fuerza”.

Para finalizar indicó que estemos atentos a la tele porque posiblemente el viernes estén en el programa de Marcelo Tinelli. “Tenemos propuestas para estar en el programa de Tinelli el viernes, y tenemos muchas propuestas porque estos días ha recibido muchos mensajes y quieren venir a grabar desde que Thiago se levanta hasta que se acuesta”.