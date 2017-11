Thiago Boneiro, el gladiador que no se rinde, enfrenta una nueva lucha

De visita a los estudios de LU 24 Thiago Boneiro, el chico tresarroyense que lucha contra el cáncer desde que tenía un año, junto a su mamá Coca, explicaron una nueva instancia que afrontan, ante la aparición de un nuevo tumor maligno en el párpado derecho y en caso de desarrollarse un posible cáncer a los huesos.

Coca manifestó a nuestra emisora cómo comenzó este nuevo problema de su hijo, y dijo que “al notar en Thiago fuertes dolores viajaron al Hospital Garrahan, donde tratan los médicos a Thiago, y dijo que una vez en el lugar, “de manera urgente le hicieron biopsia y la doctora vio que era maligno, y la semana pasada nos informaron que ya se había desparramado por toda la zona de la cara, por lo que estamos viajando para hacer una aspiración de médula ante el riesgo que se desparrame por todo el cuerpo, por lo que de ahí se establecerá el tratamiento a seguir, porque se busca saltear la quimioterapia pero a su vez la aplicación de rayos puede despertar otro tumor al quedar tan sensible el cuerpo de Thiago”.

“Todos los chicos que han tenido retinoblastoma, que es el cáncer que tuvo Thiago en los ojos cuando era más chico, pueden desarrollar este tipo de tumores, y en estos momentos lo que tiene Thiago es un cáncer en los huesos”, aseguró.

“Una operación es muy riesgosa”

Respecto a una posible operación a Thiago, Coca dijo que “hay un 80% de los chicos que entran a quirófano no salen de la operación, por lo que no estamos preparados nosotros para estos riesgos y si bien creemos en Dios es como que un poco, es la tercera vez que el cáncer vuelve a mi hijo, llevan a perder un poco la fe, no las fuerzas, porque nosotros tenemos que viajar esta noche y ayer en medio de un café nos quebramos los dos, y nos preguntamos a ver que hacíamos si nos quedábamos de brazos cruzados, y que la enfermedad siga actuando y la ayudamos a la misma con la tristeza, la angustia para que más avance, dijimos no”.

“Cuando me hablaba la doctora hace dos semanas la puerta estaba abierta y Thiago escuchó y me dijo que le hizo bien escuchar para saber cómo sacar las fuerzas”. Y la doctora me decía que es una lotería la vida de él, disfrútelo, mímelo”, relató Coca Boneiro.

“Mientras haya vida, yo no me bajoneo”

“Como dice él mientras que haya vida, yo me bajoneo mamá y pienso y digo qué sería de la vida de mi madre sin mí, y yo pienso lo mismo yo, y dice nunca querría que vos sufras la ausencia mía, cuesta hablar del tema porque yo he entrado a la habitación lo he escuchado pidiéndole a Dios que se lo lleve, que no quiere sufrir más, que si había cáncer por volver ya está que 12 años de vida de él habían sido 12 años de lucha contra el cáncer, que no había sentido vida”, dijo.

“Le pido a mi mamá que me cuente todo porque tarde o temprano me voy a dar cuenta, por mi cuerpo que me lo dice”, afirmó Thiago.

“Falta el resultado final para ver si nos dicen que es un tumor terminal, porque este tumor apareció hacer tres semanas y es increíble que haya avanzado tanto; él está con morfina desde hace días, es la única forma de calmarle el dolor, está débil, y él necesitaba este espacio para pedir cadenas de oración, “las que hace la gente y me dan ayuda de a poco para ir peleando contra este maldito cáncer”, sostuvo el nene, y agregó: quiero dar los nombres de los tumores, uno es radiomesarcoma que no es tan malo y otro que osteosarcoma”, agregó Coca.

Creer en Dios y aferrarse a la vida

“No perdemos la esperanza, no voy a mentir, voy a decir que tengo fe, y creo en Dios, porque el de afuera te reta pero vos te preguntás si no escuchó la súplica de mi hijo para aferrarse a la vida; ese milagro o esa lucecita de esperanza es a la que estamos aferrados, pero más allá de todo yo creo en él, en las fuerzas de él”, sostuvo la mamá.

“Hay gente que está haciéndose problemas por cosas materiales, yo no necesito lo material, yo estoy luchando contra el cáncer, yo creo que hay gente que se hace problemas por algunas cosas que no existen”, dijo Thiago haciendo una particular docencia respecto a cómo vive hoy la sociedad en su conjunto.

“Nosotros necesitamos salud, y no que nadie nos dé un castillo o un auto color rosa, porque hoy peleamos para que Thiago siga en este mundo, y es un nene que tiene mucho para aportarle a la sociedad y dejando un buen mensaje”, agregó Coca.

“Cuando vuelva voy a saludar en el coche de los Bomberos”

“Cuando vuelva de ganarle al cáncer quiero que me esperen todos los medios, ustedes, los canales, quiero que estén los Bomberos, y voy a ir recorriendo la ciudad en el coche, voy a volver con los brazos en alto y una bandera, y pido y agradezco la cadena de oración, a Lucía y Juan Pablo mis tíos de Chaves, a la gente que hace eso por mí, a Matías de la ANSES, que es como un tío”, dijo Thiago, en tanto Coca hizo extensivo el agradecimiento “a Pity Federico, a la Dra. Capellari, al Dr., Garate, nosotros nos criamos con Pity, hemos compartido infancia y ha dormido en mi casa, contar con esta gente, con la Dra. Capellari ayuda un montón, y a las tías de Gonzales Chaves que hicieron una movida para recaudar, porque necesitamos la plata, porque hay que ir a contenerlo a Buenos Aires, porque no va a estar por un tiempo vivir con el papá del corazón, ni con sus abuelos”, manifestó Coca.

“Le digo a la gente que si tienen problemas que me los digan y se los soluciono yo”, concluyó Thiago, dejando un particular mensaje a los tresarroyenses.