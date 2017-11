Thiago cumplirá su sueño de visitar la Bombonera y saludar el plantel de Boca

El presidente de Boca, Daniel Angelici, recibió la conmovedora historia de Thiago Boneiro, el pequeño tresarroyense que padece cáncer, donde expresaba, “Si conozco a los jugadores de Boca y a Guille voy a estar más fuerte para pelearle al cáncer”.

Rápidamente a través de Twitter Angelici se comprometió en cumplir el sueño de Thiago, invitándolo a visitar la mística Bombonera, conocer al plantel en persona y saludar a Guillermo Barros Schelotto.

La noticia fue difundida por los medio nacional Infobae y Minuto Uno donde cuentan la historia de Thiago y difunden el gesto del Presidente de Boca.

Thiaguito, me conmovió mucho tu historia. Me comprometo a que puedas venir a visitarnos a La Bombonera y saludar a Guillermo y los jugadores. No abandones tu lucha! https://t.co/Xh2Wek3qWh

