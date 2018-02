Thiago podría iniciar en el país uno de los tratamientos que seguiría en EEUU

Los médicos están evaluando qué medicación podría permitir que Thiago Boneiro viaje a EEUU a realizar un tratamiento alternativo. Mientras tanto, sigue en el Garrahan y otro médico, en este caso del Hospital Gutiérrez, lo evaluaría para ver si se le puede suministrar en la Argentina uno de los tres tratamientos que recibiría en el país del norte, el de inmunoterapia.

Según su madre, “se está hablando de una posibilidad de que Thiago, que recientemente viajó en Córdoba en avión sin problemas, pueda realizar el periplo a EEUU en tramos, llegando a Chile y permaneciendo allí un par de días, y lo mismo en otras escalas, hasta llegar. También se evalúa si se pueden traer las drogas a utilizar a la Argentina. Pero por el momento hasta que no encuentren una dosis de morfina que relaje el cerebro al 100% y una medicación para los oídos, además de conocer qué presión recibiría en el viaje, no tienen problema en que viaje, pero no quieren que corra riesgo su vida”, explicó.