Tiene el camión secuestrado y se encontró con faltantes: Desde la Policía no le dieron respuestas

Saúl Casco, un camionero oriundo de Oriente, se comunicó con LU 24 para denunciar que su camión, un Mercedes Benz 1725 modelo 2007 que está secuestrado en el Destacamento Policial de Oriente, se vio afectado por el robo de algunos objetos.

En diálogo con LU 24, Casco dijo que “el camión lo tengo secuestrado en el Destacamento Policial de Oriente y de vez en cuando le doy una mirada porque tiene su valor, sería prácticamente todo lo que tengo, en caso de que en algún momento lo recupere me interesa”.

“Pasé y me di cuenta que le falta el climatic, entonces pido hablar con el Comisario y ver el camión, obviamente no me lo deja ver y me quiso tomar una declaración”, indicó.

“Llegó un momento que me dijo si me podía retirar porque no podía hacer nada, y me pidió que vuelva más tarde y entonces tuve que salir. A los 20 minutos volví decidido a hacer una denuncia y me dicen que el señor se había marchado a Dorrego”, agregó.

Continuando con su relato, Casco dijo que “me acerqué un poco y vi que le sacaron las cuatro gomas traseras, le falta el viesa y le tomé una foto, le falta adentro la radio, la cama, el camión está cerrado con llave, así que creo que para sacarle esas cosas lo tuvieron que abrir”.

“Me da una bronca tremenda porque por empezar no me trataron bien y en el momento que quise hacer la denuncia tampoco me la quiso tomar, es cualquier cosa y estoy muy molesto por eso”, expresó.