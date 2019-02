Tigres es el campeón del Seven de Básquet

En un más que entretenido partido, con momentos de básquet de alto vuelo y nivel de Liga local, el equipo de Tigres le ganó de forma ajustada a IDLT la única final y se consagró campeón del Seven de Básquet de verano organizado por la Maxi Liga.

Se trató de un duelo parejo desde el principio, en el que a los dos les costó sacar diferencias y se pudieron apreciar algunos duelos uno contra uno más que interesantes, como el de López y Sommariva, Aymonino y Jajaravilla y Fernández y Di Paolo en los tableros.

Si bien una de las características de este Seven es la presencia de federados entre los “amateurs”, no hubo jugadores que desentonen y, salvo la diferencia de jerarquía que podían demostrar en ataque López y Sommariva, ambos planteles rotaron mucho y le dieron minutos a todos.

Tras una primera mitad que terminó con el marcador igualado, IDLT salió mejor a jugar la segunda parte y sacó una rápida de diferencia de ocho puntos. Eso despertó a Tigres y con un Giménez encendido y una defensa cerrada en sólo dos minutos logró dar vuelta el marcador.

Sommariva se hizo cargo de los ataques de IDLT y mantuvo a su equipo en partido, pero Tigres tomó buenas decisiones en ataque y sostuvo hasta el final una diferencia mínima que le permitió quedarse con el título.

De esa forma culminó un torneo que resultó atractivo y sorprendió por el buen nivel de los equipos, aliviando un poco la espera de cara a una temporada de Liga y de Maxi Liga que está solo unos días de comenzar.

Tigres (59): López 22, L. García 1, Giménez 13, Aymonino 12, Fernández 7 (fi); U. García 4, Donizzetti. DT: F. Fuentes.

IDLT (54): Sommariva 21, D´Annunzio 4, Jajaravilla 6, Montes 9, Di Paolo 6 (fi); Furque 8, Thygesen. DT: R. Pantuso.

Parciales: Tigres 30 – IDLT 30; 29-24.

Árbitros: Goizueta y Anta.

Cancha: Club de Pelota.