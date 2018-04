Tito Lemos compartió aspectos de su vida en la radio

Tras la enorme repercusión de sus últimas incursiones deportivas, el boxeador Gustavo “Tito” Lemos visitó los estudios de la radio, junto a su padre y entrenador, su esposa y su hijito. Habló de sus orígenes, de su familia, de su necesidad de salir a trabajar cuando terminó la escuela primaria, en coincidencia con el comienzo de su entrenamiento para boxear. “Se lo debo a mi viejo y a mi hermano; mi mamá no quería, no me dejaba porque decía que era muy chico, pero la convencimos”, contó. Para su padre, “el deporte es rudo, el boxeo es bravo, quizá yo no hubiera querido que empiece tan chiquito, pero finalmente me pidió que lo hiciera debutar, y debutó a los 14 años en Las Flores”.

Aseguró Tito que hoy no piensa en el futuro, que encara cada pelea como si fuera la única, y agradeció a la Municipalidad de Tres Arroyos, “que me ayuda mucho”, aseguró.