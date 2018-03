“Tito” Lemos fue el mejor campeón y retuvo el título Latino (video)

El tresarroyense Gustavo "Tito" Lemos tuvo el mejor regalo de cumpleaños al defender con triunfo su título Latino FIB en el marco del exitoso festival boxístico “Choque de Campeones” desarrollado en el Estadio Gigante del Club Huracán, con organización de la Municipalidad de Tres Arroyos y O.R. Promotions.

El invicto monarca superligero de la Federación Internacional de Boxeo, que ahora ostenta un récord de 15 peleas ganadas, 6 por la vía rápida, no tuvo inconvenientes para imponerse al campeón argentino Damián Leonardo "Chino" Yapur por KOT en el quinto asalto.

El "Eléctrico" dejó en claro que su carrera sigue en franco ascenso, y recibió la ovación y cariño de más de 2500 personas que hasta le cantaron el feliz cumpleaños ya que acababa de celebrar 22 años.

En el semifondo, en la división mediopesado, el crédito de la localidad de William Morris y ex integrante de la franquicia Argentina Condors en la WSB, Braian Nahuel Suárez (79,000), derrotó por KOT3 al porteño radicado en Isidro Casanova, Horacio Damián “Sheriff” García (78,400)

En tanto, en el complemento superpluma, el tresarroyense Jeremías Javier “Gaucho” Ulibarre (56,500) cayó por puntos en fallo unánime (38-39,5; 38-39 y 37,5-40) ante el pampeano de Santa Rosa, Nicolás Ezequiel “Galancito” Alecha (57,300).

Por su parte, en duelo de la categoría superwélter, el correntino de la ciudad de Goya, Mauricio Oscar “El Ángel” Pezzelato (66,600), se impuso por KOT 1 al bonaerense del partido de Berazategui, Brian David Aranda (66,700).

Y en la categoría supermediano, el chaqueño de la localidad de Quitilipi y ex Argentina Condors, Juan Gabriel “Chespi” Rizo Patrón (75,500) fue muy superior y le ganó por puntos al rionegrino de Cipoletti, Martín Javier “Látigo” Molina (76,200).



Las preliminares

La velada comenzó con el desarrollo de nueve combates promocionales, con importante presencia local. Los resultados fueron los siguientes:

Agustina Vázquez, de La Plata, le ganó por puntos a Aylén Arias, de Laprida.

Esteban Dell Oca, de Necochea, y Leonel Avila, de Mar del Plata, empataron.

El local Luciano Villan superó por puntos a Julio Arias, de Laprida.

Jesús Burgos, de Tres Arroyos, derrotó en las tarjetas a Lautaro Acosta, de Carhué.

La tresarroyense Eugenia Lemos perdió con Rocío Tavarez, de Benito Juárez, por puntos.

"Cone" Pérez, de nuestra ciudad, se impuso en las tarjetas a la lapridense Sol Rodríguez.

Además, los hermanos tresaroyenses Cristian y Marcial Frelis empataron ante Matías Guemelin (B. Blanc) y Santiago Sánchez (Mar del Plata), respectivamente. Y Lautaro Ulibarre, también de Tres Arroyos, derrotó por puntos a Gustavo Ángel, de Laprida.