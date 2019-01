Tito Lemos va por más: “Queremos tener una chance mundialista”, dijo

El boxeador local, Gustavo “Tito” Lemos, está pasando por un gran momento en su joven carrera que sólo atina a subir y subir escalones. “Tito” estuvo peleando el pasado sábado en Rosario, dónde obtuvo su segunda defensa del título latino ligero tras derrotar al colombiano Galvis Guerra por KO técnico en el cuarto round.

“Tito” contó sus sensaciones tras el triunfo, donde resaltó la ayuda del Municipio para darle un lugar para entrenar, como así también habló su próximo paso, una pelea a nivel mundial.

“Estamos más que agradecidos primero y principal por el espacio que me están dando para entrenar Hugo Fernández y Carlos Sánchez que siempre apoyan al deporte, como así también la licencia que le dan a mi viejo para poder viajar conmigo en cada combate”, indicó el pugilista.

Sobre la pelea del sábado, “Tito” destacó que “no esperábamos un KO tan rápido pero lo pudimos ganar. Yo siempre plantee ese ritmo de pelea después de ver algún video del colombiano, fue la única estrategia que tuve yo en el entrenamiento y pudo resultar”.

El apoyo de la gente

Cada vez que va a pelear “Tito” Lemos, para la ciudad se toma como un acontecimiento más que importante, la gran mayoría de los tresarroyenses está prendida al televisor para a apoyar al boxeador local: “estoy muy al tanto de la gente, más que agradecido de que la gente está esperando cuando peleó y que espera que pelee acá en la ciudad, estoy más que agradecido con el apoyo de la gente pero yo lo llevo con calma, porque esto es pelea tras pelea y un día podes ganar y otro perder”, manifestó.

Chance mundialista

Lemos parece no tener techo, sigue aplastando a sus rivales y ganando con autoridad, ahora se espera que tenga la oportunidad de pelear por el título argentino y también se habla de la chance de pelear a nivel mundial: “lo que está planeando mi promotor es que para dentro de una o dos peleas más me van a rankear entre los mejores como para poder ir por el título del mundo. El título argentino si se da y quieren pelear nosotros estamos para pelear con cualquiera de Argentina”, explicó el boxeador.

“Yo estoy primero en el ranking y cualquiera que me siga siempre estamos preparados para pelear. Queremos entrar entre los 10 mejores para poder tener una chance mundialista”, dijo “Tito”, al tiempo que finalizó diciendo que “yo calculo que Huracán va a ser una locura de gente, me apoyan mucho y a la gente le gusta el estilo de pelea que tengo, creo que el próximo combate será en abril”.