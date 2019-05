“Tito” Lemos y el gran Omar Narváez, atracciones del Festival “Huracán a 220v”

Gustavo “Tito” Lemos defenderá su título frente al venezolano Felipe Lares, en un nuevo festival boxístico que se concretará el 18 de mayo en el Gigante de Huracán y que incluirá en el programa a uno de los últimos grandes boxeadores argentinos: Omar Narváez, que enfrentará a Carlos Sardinez por el título Latino Gallo de la FIB. “Huracán a 220v” es el nombre de este encuentro, para el que se pondrán a la venta las entradas el lunes próximo, de 18.30 a 20.30, en la sede de la Fiesta Provincial del Trigo.

El jefe de Gabinete, Hugo Fernández, aseguró que se trata de otra de las propuestas que se enmarca en la política de fuerte impulso al boxeo en los barrios y en el distrito como herramienta de contención social. “La idea era llegar a que muchos chicos comiencen a entrenar en los gimnasios municipales, con el apoyo de la Dirección de Deportes, y que hoy tengan acceso a brillar en el ambiente boxístico. Tenemos el ejemplo de ‘Tito’ Lemos, al que esperamos poder acompañar hasta llegar a lo máximo y que además defenderá su título por segunda vez, pero además debutan dos chicos más, Joaquín Issel y Cristian Frelis. Y estará peleando el gran Omar Narváez, en un espectáculo de primerísimo nivel para el público de Tres Arroyos”, consideró.

Guillermo Orsili, director de Deportes municipal, destacó el nivel deportivo del evento y el debut de nuevas promesas del box profesional tresarroyense. “Cristian Frelis, del gimnasio Ranchos, y Joaquín Issel van a debutar profesionalmente, y además, en el marco de este trabajo continuo, se va a reinaugurar con reformas el gimnasio de Ranchos precisamente, para que más jóvenes puedan incorporarse. En cuanto al festival, hay que decir que Tres Arroyos se ha recuperado como una de las plazas importantes para el boxeo y lo dice el promotor más importante de la Argentina”, sostuvo.

Finalmente, “Tito” Lemos expresó sus expectativas ante esta nueva defensa, y aseguró que se viene preparando para “esta nueva oportunidad que se me da, gracias al trabajo del intendente, de Hugo Fernández y Guillermo Orsili”. De su rival, el venezolano, dijo no saber demasiado “más que tiene buen récord y buena pegada”, y volvió a desafiar al campeón argentino de su categoría.

Cartelera "Huracán a 220v"

Omar "Huracán" Narváez (48-3-2, 25 KO / Trelew, Chubut) ) vs. Carlos "Bebe" Sardinez (15-1-0, 2 KO / San Juan), título latino gallo FIB (vacante)

Gustavo "Eléctrico" Lemos (21-0-0, 11 KO / Tres Arroyos) vs. Felipe Lares (12-7-1, 10 KO / Venezuela), título latino ligero FIB (defiende Lemos)

Cristian Frelis (Debut / Tres Arroyos) vs. Federico Inostroza (1-2-0 / Río Negro), ligero 4 rounds

Joaquín Issel (Debut / Tres Arroyos) vs. Fernando Rizo Patrón (1-0-0, 1 KO / Chaco), superwelter 4 rounds