“Títulos truchos”: La Cámara de Apelación dispuso la nulidad del cierre de la investigación

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada por los doctores Gustavo Angel Barbieri, Guillermo Alberto Giambelluca y el tresarroyense Pablo Hernán Soumoulou, dispuso la nulidad del cierre de la investigación en la requisitoria de elevación a juicio de la causa "Abinceta, Juan José y otros s/ uso de documentos falso o adulterado", conocida mediáticamente como “Títulos truchos”.

La resolución también incluye a todos los actos consecutivos que de ellos dependen, remitiéndose la I.P.P. a la instancia con el fin de que se continúe el trámite en forma ajustada al debido proceso legal y procurando dotar de efectividad concreta al derecho de defensa, produciendo las pruebas que resultan relevantes a la hipótesis de descargo del coprocesado Ricardo Magrath, ex secretario municipal de Seguridad.

La apelación

En la apelación, la doctora Elisa Hospitaleche sostuvo que “la instrucción estaba mal cerrada porque no se había proveído la prueba que hacía al derecho de defensa del ex funcionario”.

Según entendió, “no se le había dado posibilidad a la defensa de interrogar a una testigo que apareció de la nada diciendo que había encontrado dos años después en una computadora, sin decir cuál ni dónde estaba, un archivo Excel en el que se encontraba el detalle de los imputados que no tenían título secundario”.

También dijo que “se puede advertir la intencionalidad con la que se llevó adelante la investigación, al menos en el ánimo de querer perjudicar a Magrath, ya que funda la acusación en un audio que aporta Ostiza que resulta su transcripción ilegible, pero no dice una sola palabra sobre el audio que aportara Duchosal en la primera declaración donde surge la intencionalidad de perjudicar a Magrath a partir de la intervención de Julio Rodriguez”.

Se menciona en ese audio a la fiscal Vidal y al policía Julio Rodriguez, y “no pasó nada al respecto”.

Es por eso que se considera que se viola el debido proceso legal y el derecho de defensa de Magrath y se manda a investigar nuevamente.