Tomás Serna ganó en Neuquén

Tomás Serna ganó la apuesta de poder quedarse con una victoria más y esta era especial ya que habiendo dos pilotos que demostraron superioridad desde el inicio de la 8ª fecha de la Fórmula Metropolitana en Neuquén, no fue impedimento para que el orensano fuera por más quedándose con una poleposition y la victoria de la segunda final disputada el domingo en el autódromo Parque Provincia del Neuquén.

Tras una muy buena largada Serna salió a la caza de Lucas Rossomanno y era asediado desde atrás por su hermano Franco, con los espejos teñidos de celeste el piloto del Satorra Competición no se amedrento y fue en busca de la oportunidad que llegaría a mitad de competencia cuando Lucas Rossomanno tenía problemas eléctricos en su auto y se relegaba varias posiciones. Tomás hereda la punta y marco el ritmo del pelotón mientras su compañero Ignacio Ezquivel lograba alcanzar el 3º lugar al momento que Franco Rossomanno rompía la caja de velocidades y abandonaba la carrera.

Tomás llega a la bandera a cuadros y no solo festeja la victoria de la 8ª fecha del año sino también que continua siendo el líder del campeonato con 185 puntos dejando detrás de él a Franco Muchiut con 155 y un poco más abajo a Nicolas Ghirardi con 141 unidades.

“Ayer perdimos la carrera por una falla en el motor, hoy tuvimos suerte y se nos dio, estoy muy contento por todo. También fue muy bueno poder compartir el podio con mi compañero “Nachito” y todo mi equipo fue muy emotivo y por sobre todo motivador para lo que viene”, dijo.

La próxima fecha se disputará en la provincia de Entre Ríos los días 3, 4 y 5 de noviembre próximos, el escenario será el autódromo Ciudad de Concepción en Concepción del Uruguay.