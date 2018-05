Tomi pasó otra operación y es muy probable que en los próximos días esté en Tres Arroyos

Tomi, el hijo del el hijo del ex policía José Luis “Negro” Torre, sigue mejorando en su estado de salud, hoy pasó una nueva operación y es muy probable que en los próximos días esté en Tres Arroyos.

En los primeros días de febrero, Tomi nació de manera prematura, luego de apenas 6 meses de gestación y pesando 1,040 kg. Hoy se encuentra en el Hospital Español de La Plata y su estado de salud ha mejorado mucho, pesando más de 2 kilos y afrontando nuevos desafíos.

Torre habló con LU 24 y dijo al respecto que “hoy se realizó una operación de dos horas por una hernia en los testículos, todo salió bien gracias a dios. Es muy posible que estemos en Tres Arroyos mañana o pasado mañana con un triunfo y un guerrero de la vida”.

El ex policía recalcó la atención recibida en el Hospital de La Plata “es muy diferente acá en La Plata que en Bahía Blanca, es una eminencia, es impagable lo que han hecho los profesionales con nuestro bebé. Hoy se lo agradecemos a este Hospital platense”.

“A nosotros nos mandaron desde Bahía Blanca con un problema en el corazón y un coágulo en la cabeza, nos querían operar al bebé y lo derivamos a otro lugar. Luego de varios estudios, descubrimos que lo que nos decían en Bahía Blanca era todo al revés”, indicó Torre.

“Hoy agradecemos que nuestro bebé tiene tres meses y está pesando más de dos kilos y esperamos estar pronto en Tres Arroyos” explicó el ex policía, mientras que agregó que “quiero agradecer a la gente de Tandil, Cascallares, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, La Pampa, Punta Alta, con un grupo humanitario de toda la gente que nos ha brindado ayuda”.