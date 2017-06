Torneo Comercial 2017: Almaceneros le vendió cara su derrota a Huracán

Se sigue desarrollando con total éxito el Torneo Comercial, organizado por el Club Huracán, donde el público con su presencia hace saber su entusiasmo por este deporte.

En un partido parejo, los de Pringles fueron adelante en el marcador casi todo el partido. EL globo genero muchas situaciones pero careció de definición, y además, se encontró con la figura de Stadler, que se agigantaba y se convertía en una verdadera muralla.

Mientras que Almaceneros tuvo sus chances para liquidarlo de contragolpe, pero fueron bien resueltos por el portero Barbosa.

Huracán (4): (FI) Andrés Barbosa (cap); Gastón Collazos; Pedro Dalla Zanna; Adrián Dejean; Juan Pedersen.

(Sust) Diego Luquez; Daniel Leonardi, Mauricio Dejean; Nahuel Messarra.

DT. Javier Tapia.

Almaceneros (3): (FI) Cristian Stadler, Martin Leguizamón, Pereyra Lautaro, Luciano Rubio y Santiago Elías.

(Sust.) Ian Villalba, Alexis Cejas. DT. Javier Vázquez.

Mientras, que en el partido del miércoles, se enfrentaron Almaceneros de Coronel Pringles (4) y Barcelona Old (1). Donde en los primeros minutos los pringlenses no podían entrar a la defensa en cuadrado que plantearon los experimentados jugadores de Barcelona Old. Recién a los 11 minutos del primer tiempo en una jugada colectiva pudo Almaceneros abrir el marcador. Desde ese momento el partido se abrió y la explosión de Leguizamón y Vázquez, más la solidez defensiva que aporto Stadler y Villalba pudieron redondear un justo triunfo.

A pesar de la rotación, en busca de encontrar el funcionamiento, a los "Old" no les alcanzó.

Almaceneros (4): (FI) Cristian Stadler, Martin Leguizamón, Pereyra Lautaro, Javier Vásquez y Santiago Elías.

(Sust.) Ian Villalba, Luciano Rubio.

Barcelona Old (1): (FI) Marcelo Mohuape, Javier Tapia, Schenna Fernando, Guillermo Ajargo, Schenna Gerardo.

(Sust.) Martín Zurita, Diego Tabarrosi y Claudio Cayetano.