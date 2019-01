Torneo de verano de fútbol 5 femenino en Unión

El próximo martes 15 de enero, a partir de las 20 hs, se dará inicio al torneo de verano de fútbol 5 femenino en el Club Unión (El Tablón), Deán Funes 940.

Los equipos que participan son seis, por lo cual se utilizará la modalidad de juego de todas contra todas (5 fechas). Una vez finalizada la vuelta, los dos primeros equipos de la tabla pasarán directo a semifinales y los 4 equipos restantes, de acuerdo al orden en la tabla, jugarán cuartos de final (primero vs cuarto y segundo vs tercero). Luego se desarrollarán las semifinales, final y entrega de premios.

Tarjeta verde

El dato novedoso es que en este torneo debuta el uso de la tarjeta verde en Tres Arroyos, para premiar actitudes de juego limpio o fair play. La iniciativa fue impulsada por el cuerpo de árbitros a cargo de Lucas Boneiro y tuvo un excelente recibimiento por parte de las organizadoras del evento, Florencia Oliva y Soledad Aizpitarte, quienes consideran que el uso de la tarjeta verde es una buena manera de fomentar el compañerismo y el respeto dentro y fuera de la cancha.

Los tres partidos correspondientes a cada fecha se jugarán los martes a las 20, 21 y 22 hs. Las organizadoras invitan al público en general a acercarse a presenciar y disfrutar de los encuentros e informan que contarán con servicio de buffet durante cada jornada.

El certamen fue declarado de Interés Municipal.

Programación

Primer fecha: martes 15 de enero.

20 hs: Team Sec vs Construcciones Mansilla.

21 hs: Sin anestesia Pink vs Verano 19.

22 hs: Sin anestesia Black vs Meteoro.