Torneo Maxi Básquet Femenino en Club de Pelota

Este domingo culmina el exitoso Torneo Maxi Básquet Femenino organizado por Las Lobas y Club de Pelota. Se jugarán las semifinales y la Final, se elegirá el quinteto ideal y habrá premios sorpresa.

Resultados de la jornada de hoy:

Las Lobas (46) - Choele Choel (30)

Las Criollas (41) - El Nacional (39)

Las Bichitas (20) – Sarmiento (34)

Las Lobas (47) - Las Criollas (25)

Las Bichitas (31) - Choele Choel (30)

El Nacional (10) – Sarmiento (66)

Las Criollas (38) - Choele Choel (50)

Las Lobas (28) – Sarmiento (23)

Las Bichitas (26) - El Nacional (10)

Posiciones:

Zona A:

Las Lobas de Club de Pelota (Tres Arroyos) - 6 pts.

Escuela municipal (Choele Choel) – 4 pts.

Las Criollas de Rivadavia (Necochea) – 4 pts.

Zona B:

Sarmiento (Coronel Suarez) – 5 pts.

Las Bichitas de Argentino Jrs. (Tres Arroyos) – 5 pts.

El Nacional (Bahía Blanca) – 3 pts.

Actividad domingo 24

CANCHA CLUB DE PELOTA

Semifinales

09:00hs. Las Lobas vs. Las Bichitas

10:30hs. Sarmiento vs. Choele Choel

14:00hs. Perdedores semifinales (3er y 4to puesto)

15:30hs. FINAL

17:30hs. ENTREGA DE PREMIOS

CANCHA DE ARGENTINO JUNIOR

14:00hs. Las Criollas vs. El Nacional (5° Y 6° puesto)