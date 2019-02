Torremare sobre aborto legal: “La lucha seguirá hasta que sea ley; seguro será muy pronto”

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2019 volverá a presentar ante el Congreso de la Nación Argentina el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y exigirá la definitiva sanción de la ley en ambas Cámaras y la debida promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Al respecto, el Dr. Guillermo Torremare habló con LU 24 y sostuvo que “este 19 de febrero en todo el país se llevaron a cabo acto para reiterar este pedido, enmarcado en la necesidad que se legisle sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, porque en la actualidad se realizan prácticas clandestinas, y mientras se discute el tema siguen muriendo cientos de mujeres, y quienes lo practican ilegalmente engrosan sus bolsillos y cometen delito”.

“Tenemos certeza que el Código Penal no ha resuelto el tema del aborto sino que hace que exista inseguridad, estigmatización y muerte de quienes lo hacen de forma no segura”, sostuvo.

Torremare puso como ejemplo que hubo varias leyes que fueron presentadas en varias oportunidades, como la del pedido de jornada laboral de ocho horas, con un contexto similar a la del aborto, votada positivamente en Diputados y rechazada por el Senado, o la ley de divorcio vincular.

“Un proyecto se puede presentar un año y también el año siguiente, porque ante una mayoría muy ajustada puede hacer variar los criterios”, dijo y recordó que “la cámara de diputados dio voto positivo al pedido de sanción, cámara que representa al pueblo , en tanto el Senado, que rechazó el mismo, lo hace con las provincias y está influído por las tendencias que están en contra, por lo que creo que hay una mayoría que está a favor de la Ley, ya que Diputados dio el voto”.

“Si un presidente como Macri que se guía por el marketing que controla las acciones de su gobierno habilita este debate es porque hay una necesidad, por lo que estoy seguro que va a ser ley, no sé si este año o en 2020; la lucha va a seguir hasta que sea ley, espero muy pronto”.

Pedimos que se vuelva a votar como paso con tantas otras iniciativas, y si no se hizo en el gobierno kirchnerista fue porque Cristina estaba en contra en su momento, y en su momento protestamos porque no se daba el debate, y nos parece muy bien que haya revisto su posición y votara a favor”.

Hay distintas posiciones y respeto absolutamente a quienes están en contra del aborto como tal, ya que es algo no querido, nosotros estamos en contra que se llegue a la necesidad de abortar, sabemos que algunos van a tomar posiciones distintas, pero creemos que cada persona es libre y autónoma para decidirlo , y es inaceptable que las convicciones o creencias religiosas de un sector de la población les sean impuestas a un sector que no las tiene; es una división lógica: y creo que ninguno se va a travestir”.

Los pañuelos verdes se generaron a partir de esta campaña que promovía la ley de interrupción se basó en tres puntos: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, y los seguimos levantando porque es difícil estar en contra de esto. Si alguien dice que el aborto no está bien lo entiendo pero que no lo impongan, esto es un tema laico, el que se ha visibilizado en todo el mundo para que sea, además una necesidad de resolver un tema de salud pública y mientras se da la discusión hay cientos de mujeres que mueren por prácticas inseguras, y son cientos de miles de pesos que se llevan quienes lo hacen ilegalmente”, reiteró.

“Quienes dicen defender las dos vidas no tienen derecho a mentir sobre la realidad de lo que está pasando, porque dicen estar a favor de la vida, mientras se mueren cientos de personas”, consideró y finalmente indicó que “esta campaña va a ser hasta dentro de muy poco, porque esto no da para más; el tema está agotado y hay un grado de maduración en los legisladores”.

“La lucha va a seguir hasta que sea ley, lo que estoy seguro será muy pronto”, concluyó.