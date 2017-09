Toty Flores: “Este no es un Estado paternalista que quiere mantener la pobreza”

El candidato a diputado nacional en segundo lugar por Cambiemos, Héctor “Toty” Flores, llegó a Tres Arroyos este lunes por la noche, donde el equipo de esa fuerza política lo esperaba con un asado, y desde las 8.30 inició una serie de actividades que incluyeron el desayuno con un vecino, una recorrida por Ranchos de la Virgen de Luján y la visita a un taller de costura que, con la modalidad cooperativa, funciona en el Barrio Benito Machado. Posteriormente visitó el bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante, donde LU 24 pudo dialogar con él.

Dirigente social y fundador de una cooperativa textil, precisamente, Flores compartió su experiencia con los representantes locales de Cambiemos y con la gente, y destacó la conversación que tuvo con Claudia Córdoba. “Estoy muy contento por la creatividad que muestra que las personas que quieren ayudar, encuentran la forma. Ella estaba preocupada porque no sabía cómo contener a los jóvenes, y creando un club de pesca lo logró. Y ese taller de costura en el Benito Machado tiene proyección, tiene las máquinas muy ordenadas para armar una línea de producción muy interesante, e incluso quedamos en el compromiso de que yo le gestione trabajo para que puedan sostenerse e incorporar al doble o al triple de personas”, sostuvo, al tiempo que recordó la experiencia de su cooperativa al exportar cien mil remeras en conjunto con el reconocido diseñador Martín Churba.

“Queremos la sociedad de ‘mi hijo el doctor’”

“Este no es un Estado paternalista que busca seguir manteniendo a los pobres en la pobreza, sino el que busca salidas para proyectarse hacia adelante, para que todos formemos parte de una sociedad de clase media. Este es el compromiso del presidente Macri, de María Eugenia Vidal, de los intendentes, todos queremos una sociedad de ‘mi hijo el doctor’.

En este aspecto, el dirigente resaltó la búsqueda de capacitación en oficios a través de distintos cursos que la gente está poniendo de manifiesto, y destacó en este aspecto la posibilidad del autoempleo. Entre ellos, destacó la reparación de electrodomésticos y las uñas esculpidas, “que se cobran entre 200 y 300 pesos por trabajo y la gente los paga”.

Por otra parte, Flores defendió la política energética y los ajustes de tarifas del gobierno de Mauricio Macri, quien según el dirigente “se sinceró con nosotros y nos dijo que era necesario hacerlo. Me fue sincero, me ganó el corazón, porque veníamos de dirigentes que nos mentían”.

“Veo mucha gente con grandes esperanzas de salir adelante, y por eso el resultado de las PASO. La gente no tiene necesidades únicamente, también quiere valores. La oposición hizo hincapié en la cuestión económica porque es verdad que muchos la están pasando mal y la reconversión económica no vino en los tiempos que hubiéramos esperado, pero sin embargo la gente decidió sostener su voluntad de cambiar por esos valores y por sostener a la familia, hoy tomada por el narcotráfico. La decisión de María Eugenia Vidal de meter en cana a todos los mafiosos es algo que a mí me da ganas de seguir trabajando”, finalizó Flores.

La concejala y candidata a diputada provincial, Laura Aprile, aseguró por su parte que se sintió “fascinada” por la historia de vida de Toti Flores, y advirtió que “lo suyo es un ejemplo de vida”.

Acompañado por el legislador Andrés De Leo, entre otros dirigentes, Flores continuó viaje rumbo a De la Garma y luego a Benito Juárez.