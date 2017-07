Trabajadora Social de la ciudad fue seleccionada por la Fundación “Alma” para viajar a Chaco

La Trabajadora Social, Laura López, fue seleccionada por la Fundación “Alma”

Para viajar del 1 al 9 de septiembre próximo a Espinillo Chaco, como parte de un equipo sanitario que llegará a la localidad a prestar atención sanitaria.

“Es una gran posibilidad para mi, que espero desde el 2009 para poder viajar. Me convocaron hace 15 días para avisarme que había quedado seleccionada para viajar al Espinillo, en Chaco. Es una localidad de 1200 habitantes con 12 parajes alrededor. Viajamos de 1 al 9 de septiembre. En el equipo somos 2 trabajadoras sociales, 3 odontólogos, 3 pediatras y 3 generalistas”, detalló Laura.

“Hace mucho que lo estoy esperando. Envié mi currículum varias veces y no había tenido respuestas. Hasta que me contacté con la Dra. Graciela Mirmi, quien ya viajó en el Tren Alma y ella misma me hizo contacto directo. En el momento no sumaban nuevos voluntarios y esta vez es la primera vez que incluso llegarán a este lugar”, indicó.

Explicó que se trata de una localidad donde en su mayoría son Tobas. Dijo que “es una zona endémica de chagas, tuberculosis y dengue. La situación sanitaria es bastante complicada y con pobreza extrema. Allí fue difícil la apertura de la comunidad para lograr que llegue la atención sanitaria”.

López mencionó además que actualmente el tren esta reparación y funcionará como tal el año próximo, por lo que “este año el viaje es en avión y nos irán a buscar”.

Por su parte, La Dra. Mirmi, consideró que “es jugado lo de ellos, porque nosotros vivíamos en el tren, ellos van sin nada, van a un puesto sanitario donde no saben con que se van a encontrar. Van a la deriva y como medio de campaña”.

Recordó su primera experiencia y dijo: “la experiencia te atraviesa y no te olvidas nunca. Es un tren sin máquina, te van remolcando y te encontrás con una población que te está esperando como si fueras los reyes magos. Esperaban sin protestar. A mí lo que más me impactó fue la pasividad de la gente de esos lugares, el desconocimiento de la falta de derechos, ellos son muy pobres pero no son nada violentos”, destacó.