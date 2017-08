Trabajadora Social de la ciudad viaja a Chaco para ser parte del “Tren Alma”

Laura López es trabajadora social y desarrolla actividades en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y hoy se encuentra viajando a Chaco para participar del “Tren Alma”, un hospital rodante que recorre el país y atiende a los niños más necesitados.

“Salimos mañana a la mañana a Resistencia y nos van a buscar al mediodía cuando llegamos para viajar a El Espinillo que es una comunidad Toba de aproximadamente 1200 habitantes. Todos bastantes ansiosos y con ganas de conocer el lugar, somos un equipo de salud que viaja, son tres odontólogos, tres médicos generalistas, dos pediatras y yo como trabajadora social”, contó a LU 24 Laura López, y agregó: “La comunidad es la primera vez que va a recibir atención sanitaria, es zona endémica de tuberculosis, chagas, desnutrición infantil, dengue, así que estamos con muchas expectativas y no sabiendo muy bien con que nos vamos a encontrar porque es la primera vez que va el tren a este lugar”.

También aclaró que “el año pasado por unos desperfectos técnicos el tren no está en funcionamiento y recién vuelve a funcionar en el 2018, pero para no dejar de brindar atención a las comunidades este año el viaje es en avión y luego nos van a buscar a Resistencia y vamos a El Espinillo”.

“La atención va a ser en el puesto de salud de El Espinillo, nos comentaron que las condiciones son bastantes precarias, nosotros vamos a dormir ahí, en bolsas de dormir y aislantes, y en ese mismo lugar es donde se van atender la comunidad”, precisó. Por último contó que estarán en la comunidad a partir de mañana viernes hasta el sábado 9 de septiembre y la atención arrancará el lunes desde las 8 de la mañana.