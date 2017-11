Trabajadores de Camuzzi Gas Pampeana realizan paro por 24 horas

Los trabajadores de la empresa Camuzzi Gas Pampeana en nuestra ciudad llevan adelante una medida de fuerza por 24 horas, en reclamo de mejoras salariales, tras haberse decidido en el marco de un plenario nacional, por lo que no se brindará atención al público.

Así lo indicó, Pablo Van den Heuvel, Secretario de Deportes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del GAS, quien dijo que “llegamos a esta instancia después de una larga espera de que las empresas dieran una respuesta satisfactoria a la gente y se determinó en un plenario nacional hacer un paro en todo el país, dado que ninguna empresa gasífera dio respuesta a los pedidos salariales que hemos hecho, que luego de estar más de una década a la espera de esas soluciones, las empresas tienen hoy un cuadro tarifario ajustado de una 500 a un 600 por ciento de lo que estaba atrás, y así y todo no nos dan respuesta”.

Anticipó que en principio se tomó una medida de 24 horas a nivel nacional “y no abre por hoy las puertas Camuzzi. Somos solo unos 15 trabajadores, los que mantenemos activo el servicio a más de 25 mil usuarios y atendemos el servicio a muchas localidades también”.

Van den Heuvel aseguró que “estamos pidiendo una recomposición salarial de un 10 por ciento, el refrigerio también por ejemplo. Hubo aumento de entre 400 y 500 por ciento y se prevé ahora más también. Entonces, es nuestro momento de jerarquizar a los trabajadores. Las arcas de las empresas se están llenando y nosotros queremos un aumento”.