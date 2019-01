Trabajadores de la ex Laso que no venden mercadería “empezaron a cobrar algo”

“La situación ha cambiado algo con respecto al término del año. La empresa está concursada y el 28 de diciembre salió la liberación de los embargos por lo que queda a disposición del síndico empezar a hacer los pagos a los trabajadores, los que ya se han comenzado a recibir de manera parcial”, informó el dirigente gremial de la Alimentación, Juan D´Annunzio, sobre el panorama en la ex Laso.

En este sentido, explicó a LU 24 que “hay unos 80 trabajadores que siguen con la venta de la mercadería existente en el depósito del Parque Industrial. A ellos se les descuenta de lo que se les adeuda de salarios y no están percibiendo esta suma –alrededor de 8 mil pesos- ahora”.

“Como Sindicato estamos solicitando una reunión con el síndico para saber cómo se va a desarrollar esto y que la totalidad de los trabajadores reciba lo que les corresponde”, agregó D´Annunzio.

Asimismo, comentó que “algunos han conseguido otros trabajos aunque la deuda con ellos sigue”.

En cuanto a posibles compradores, D´Annunzio dijo que “vinieron los chilenos, miraron la fábrica pero no tenemos noticias de cómo es la conversación con el mismo dueño, a quien no tenemos llegada”.