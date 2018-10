Trabajadores de la exLaso reclamaron en el acceso al Parque Industrial (video)

Durante toda la mañana de hoy, los trabajadores que reclaman el pago de las quincenas adeudadas y la continuidad laboral en la fábrica Cereales 3 Arroyos – ex Laso -, manifestaron en el acceso al Parque Industrial sobre Ruta 3.

Se hicieron presentes en el lugar, acompañándolos, la concejal Tatiana Lescano y Marcela Molina, quien integra la Mesa Sindical, junto al Secretario General del gremio de los Fideeros, Daniel Marchetti.

El representante del gremio de la Alimentación, Juan D´Annunzio, habló con LU 24 y dijo “no nos gusta hacer esto, pero queremos que se conozca la situación de los trabajadores, la falta de pagos, y no sabemos qué va a pasar mañana; hemos hecho de todo y queremos agradecer a todos quienes nos han acompañado, a los distintos concejales, a los diputados Pablo Garate y Rosío Antinori que nos acompañaron la semana pasada en La Plata”, y agregó que “seguimos parados hace dos meses, y no encontramos ninguna solución, vinimos de La Plata bastante mal, porque no encontramos una respuesta que nos llevara a mantener el trabajo, que esto funcione y que nos ganemos dignamente nuestro sueldo”.

“Desde el Ministerio de Trabajo, garantizaron el cobro cuando se venda la mercadería, y nos extraña que las herramientas que ellos ofrecen son suspensiones o vacaciones, pero si la fábrica no nos paga, menos lo hará estando suspendidos o de vacaciones; nos deben una quincena y media y ahora se suma esta última quincena; la empresa ha dicho que necesita una inversión, alguien que quiera asociarse, o contar con un crédito blando, no con las tasas actuales, que son de un nivel inviable”, sostuvo, a la vez que anunció que permanecerán hasta la tarde en ese sitio, evaluando los pasos a seguir.

Tatiana Lescano manifestó su apoyo incondicional a los trabajadores

La concejal Tatiana Lescano, en contacto con LU 24, afirmó que “como desde el primer día estamos acompañando desde el bloque de Unidad Ciudadana, el reclamo y las movilizaciones, estamos un poco preocupados por la presencia de Gendarmería, ya que dijo que no iba a cuidar la seguridad sino que iba a comunicarse con el Juez Federal para tomar medidas al respecto, estoy preocupada por las posibles consecuencias”.

“Son más de 120 familias afectadas por la política de hambre de este Gobierno nacional y provincial, y por la falta de respuestas concretas de todos los niveles, si bien se está tratando de paliar algunas situaciones”, lo que se reclama es trabajo, simple y sencillamente trabajo, que es lo que quisiéramos que todos los políticos se pongan a gestionar, por lo que estamos siempre presentes y dando el apoyo incondicional a los trabajadores.

Marcela Molina: “Estamos muy preocupados y ocupados en cómo poder colaborar”

La secretaria general de Suteba Tres Arroyos e integrante de la Mesa Sindical también habló con nuestra emisora, y manifestó que “siempre acompañamos la lucha de los trabajadores y creemos que la unidad es lo que nos va a llevar adelante, si no nos unimos y reclamamos por nuestros derechos, por el trabajo, por nuestro salario, es imposible que podamos salir adelante”

“Este gobierno sigue siendo sordo a todos los reclamos, pero cuando todos estamos unidos somos miles, somos millones, entonces en algún momento va a tener que escuchar estos reclamos; estamos muy preocupados y ocupados en como poder colaborar, y ayudar la lucha de los compañeros de la Alimentación, ya que se suman a otra veintena de familias que se quedaron sin trabajo y sabemos que en nuestra ciudad no abunda el trabajo; pensamos de qué manera van a poder los compañeros subsistir, ya que llevan un mes sin tener salario, por lo que desde la Mesa Sindical estamos viendo de qué manera apoyarlos, para que puedan cumplir con las necesidades básicas, porque lo que este Gobierno no ve, es que cuando el jefe de familia no cobra sueldo o la quincena, no tiene que poner en la mesa sobre todo con la inflación que tenemos o no puede pagar el alquiler, la verdad es que es tristísimo y lo vivimos en carne propia, porque somos laburantes y nos pasa lo mismo que a ellos”.