Trabajadores de la ex Laso sobre denuncia penal en su contra: “Somos trabajadores, no delincuentes”

El referente del Sindicato de la Alimentación en la ciudad, Juan D’Annunzio, aseguró tras conocerse la noticia de una denuncia penal realizada contra los trabajadores de la ex Laso presentada por la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, que “Somos trabajadores, no delincuentes”.

“La noticia de la denuncia penal la recibimos bastante mal. La gente se siete pero aún, cuando viene desde el ámbito empresarial una denuncia de esas características. Somos trabajadores, no delincuentes. Son las cosas que hay que seguir soportando. No estamos porque queremos ahí, sino porque otro empresario nos puso en esa situación. Desde septiembre estamos luchando y seguiremos en lucha, porque creemos que es el camino correcto. No es delictual, para recibir una denuncia de estas características. Es gente insensible. Con la honestidad que hemos trabajado seguiremos haciéndolo”, remarcó el dirigente.

Destacó además que la misma gente de Tres Arroyos, “sabe cómo nos manejamos y lo que hacemos y con la educación que lo hacemos. Pedimos perdón por las molestias, pero no es para que nos traten de delincuentes”.

Sobre la situación actual de los trabajadores indicó que la misma no ha sufrido cambios “sigue todo de la misma manera. Seguimos con venta de productos tanto en ruta como en venta particular. Hoy termina la Feria Judicial y veremos qué pasa en la semana. El 6 de febrero tendremos además una audiencia en el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires y veremos cómo sigue la situación. Hace 15 días recibimos 8600 pesos para la gente que no desarrolla ninguna actividad y desde diciembre no había recibido dinero y esperando si podemos seguir nivelando a todos los trabajadores”, sostuvo a LU24.