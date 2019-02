Trabajadores de la Ex Laso tendrán puesto en Madre Tierra en la Fiesta del Trigo

Los trabajadores de la Ex Laso tendrán un puesto en Madre Tierra, en el marco de la Fiesta Provincial del Trigo, para vender los productos de la ex Laso, al igual que lo sucedido en el transcurso de las 24 horas de la Corvina Negra, que permite recaudar fondos para su sustento ante el cierre de la planta en Tres Arroyos.

“Queremos agradecer al señor Juan Vera, por darnos la oportunidad de poner un puesto, donde podremos ofrecer los productos, y también a quienes nos permitieron estar en la Plaza en las 24 horas”, dijo a LU 24 Juan D´Annunzio, secretario general del Sindicato de la Alimentación seccional Tres Arroyos.

“Esto nos sirve para llevar un pesito más a nuestra casa, por lo que estamos muy agradecidos”, sostuvo D’Annunzio, quien dijo además que “los trabajadores de la planta de Pilar trabajan dos o tres días nada màs y con eso se van cobrando”.

“Se han hecho gestiones a nivel político pero no han dado resultado, y entendemos que están los gerentes haciéndose cargo de esta causa, y el dueño, Sansuste, no aparece por la fábrica desde hace tres meses, por lo que ellos pretenden establecer un plan para que funcionen màs líneas”, expresó.

Denuncia penal de empresarios del Parque Industrial: “No estamos cometiendo ningún tipo de delito”

“Entendemos y seguimos pregonando que no somos delincuentes”, reiteró D´Annunzio al ser consultado sobre la denuncia penal que realizaran los empresarios del Parque Industrial ante la Justicia. “No estamos cometiendo ningún tipo de delito y vamos a seguir con este tipo de medidas hasta que esto tenga un final feliz para nosotros que lo que queremos es trabajar; en este momento no se están quemando gomas, no descartamos el momento en que lo vayamos a volver a hacer, entendemos que por ser solidarios con los empresarios del Parque que tanto se molestaban; si se molestaban por eso solamente no era para decirnos que somos delincuentes y hacernos una denuncia penal”, concluyó.