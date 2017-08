Trabajadores de Prevención Ciudadana reclaman que se respeten los francos y categorías

Esta tarde se llevó a cabo en la Secretaría de Seguridad una reunión entre el Sindicato de Empleados Municipales y autoridades de Prevención Ciudadana, donde el gremio planteó una serie de reclamos realizados por los inspectores que se desempeñan en la Patrulla Urbana y las inspectoras de Tránsito y Estacionamiento Medido. Estuvieron presentes por el sindicato, el secretario adjunto Roberto García y desde la Secretaría, Nelson Tumini, Catalina Loza y Claudio Cuesta.

LU 24 habló con García quien explicó cuáles son las inquietudes concretas de los trabajadores: “Hace dos años que se sancionó una nueva Ley de Paritarias, en este marcó venimos charlando con la Secretaría de Seguridad, hace dos meses atrás estuvimos hablando con Werner Nickel donde le planteamos que en principio hay cosas que están fuera de la ley como la jornada laboral, no se respetan los francos y algunas categorías que viene adosado a la parte gremial”.

“Al día de hoy, el reclamo puntual fue volver a recordar eso, y tenemos la inquietud con estos nuevos cambios de Prevención Ciudadana, recordemos que año a año van cambiando los nombres dentro de la Secretaría de Seguridad, entonces tenemos inspectores que hacen tareas de inspección general que son los que hacen multas, control de alcoholemia, después tenés la otra parte de patrulla urbana, que también lo llaman prevención ciudadana, en la cual trabajan de noche por turnos rotativos, y por otro lado tenemos la parte del medido, también lo llaman prevención ciudadana pero en realidad son el medido que también son inspectores pero realizan una tarea totalmente diferente al resto y hacen el control de las multas y además el control de las patentes que debe pagar el contribuyente cada vez en el centro”, agregó.

Asimismo resaltó de la reunión que “los trabajadores fueron inducidos de diferentes formas a que hagan o tal o cual cosa, o dejen de hacer tal o cual cosa, que justamente es reclamar lo que corresponde. Las chicas también reclaman se maltratadas continuamente por su jefe, un tal Sr. Gómez”.

Luego añadió que “el reclamo de base es que le adecuen las cargas horarias con los francos correspondientes que no lo tienen. Hoy no tiene un franco, no hacen horas extras, no le pagan el franco. Deberían tener ocho francos pero no tienen ningún, solo el domingo que es día no laborable. Puntualmente las chicas del medido reclaman esto y también si se podían reducir la carga horaria, como también solicitan el hacer dos tareas en una que antes no hacían. Antes vendían tarjetas y de acuerdo a lo que vendían cobraban, luego pasaron a ser inspectoras y en esa calidad de inspectoras tienen que controlar las patentes y además tiene que hacer tránsito, cosa que antes no hacían. Entonces estamos solicitando con el mejor de los tratos un adicional justamente por hacer tareas de otra índole que no realizaban”.

“Queremos dejar por escrito que queremos ordenar los tres lugares porque se llama Prevención Ciudadana a tres cosas diferentes, las tres realizan tareas diferentes” sostuvo García.

Por otro lado indicó que “la patrulla urbana maneja autos que tiene las luces azules, o es policía o es patrulla. La identificación que tiene la patrulla urbana con la luz azul es muy peligrosa, tiene un riesgo diferente porque no son a pruebas de balas”.

Para finalizar dijo que “la conclusión de la reunión es que tenemos que esperar a Werner Nickel para poder hablar con él, ya que se encuentra con licencia, y que aparentemente va a tardar cinco o seis días en volver”.