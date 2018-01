Trabajadores del Banco Provincia paran jueves y viernes. No descartan más medidas de fuerza

El Secretario General de La Gremial del Banco Provincia en Bahía Blanca e Integrante de la Comisión Directiva de La Bancaria, confirmó a través de LU 24 que el próximo jueves y viernes trabajadores de la entidad llevarán a cabo una medida de fuerza. Anticipó además que el 8 y 9 de febrero sucedería lo mismo.

Marcos Helberg, explicó a LU 24 “tuvimos que tomar la decisión de tomar una nueva medida de fuerza, ya que en diciembre sufrimos el ingreso a la legislatura de un proyecto que tuvo un tratamiento express, producto de estas medidas, se planteó la Conciliación Obligatoria con el compromiso de las partes de armar una mesa técnica para abordar algunos puntos de la ley. Asistimos cada vez que se convocó y estuvieron ausentes las autoridades de la provincia y ante los oídos sordos y falta de disposición, no nos dejan más camino que retomar la medida de fuerza”.

Aclaró que no es verdad que los bancarios se jubilan a los 57 años. “Se tienen que dar los 60 años de edad del trabajador y los 35 años de aporte. Ahora se subió a 65 años tanto para el hombre como para la mujer. Hay varios temas que son violatorios a los derechos de los jubilados y trabajadores activos. Somos un régimen especial, pero no de privilegio. Estamos lejos de eso, para lo cual hacemos aportes extraordinarios y especiales. Nosotros aportamos de 14 a un 19 por ciento. Algunos hasta el 21. Tenemos aumento de sueldo y el primer mes va íntegramente a la caja de jubilaciones. A partir de ahora los aumentos serán producto del cálculo que se modificó a fin de años a nivel nacional. Y como otras actividades teníamos para cálculo inicial la cercanía con el 82 por ciento y con esta modificación nos llevan al 70 de los últimos 10 años. Se pierde mucho poder adquisitivo”.

Sobre Provincia Seguros Helberg recordó que “era una empresa y administrada en su totalidad por la caja de jubilaciones del Banco Provincia. Tenía como actividad extraordinaria para conseguir recursos líquidos el desarrollo de seguros. En la década del 90’, sin que medie ningún tipo de indemnización ni contrapartida económica la provincia se queda con el 60 por ciento del negocio y se transforma en Provincia Seguro S. A. y dejan el 40 por ciento de las acciones a la caja de jubilaciones”. Sobre esto, Helberg asegura que en los últimos años “no se han girado las utilidades producidas por Provincia Seguros”.

“Hoy se quedaron con eso, congelaron la dotación de personal con lo cual hay más pasivos y menos cativos lo que venimos reclamando desde las sucursales. Ni siquiera se respeta la ecuación de un jubilado, por empleado nuevo”, denunció.

El objetivo del paro según comentó es “que el gobierno modifique su actitud, y veamos cómo se le encuentra una salida a esta situación, respetando derechos adquiridos. Si no hay resultados iremos por lo mismo el 8 y 9 de febrero. Además vamos a denunciar penalmente a las autoridades del banco, Presidente, Directores y Gerente General, porque se implementa esta ley de diciembre y entre ellos están la Diputada Aprile y Antonori que estarán incurriendo en malversación de fondos y estamos presentando un recurso de amparo por inconstitucionalidad de esta ley. Iremos por la vía gremial para reclamar por nuestros derechos y por la justicia, por la denuncia penal y presentación de un amparo. Reclamamos un cambio de actitud en la provincia de Buenos Aires. Le pedimos a la gobernadora que no bastardee más a los empleados del banco y nos enfrente con la población. Pedimos sentarnos en una mesa de diálogo”, anticipó.