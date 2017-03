Trabajan desde temprano para resolver inconvenientes con el agua

Tras los inconvenientes registrados en la provisión de agua en distintos sectores de la ciudad, el director de Obras Sanitarias, Miguel San Román, advirtió que hubo que sacar de servicio varias bombas para efectuar las reparaciones, que en la tarde-noche de hoy miércoles estarían cerca de resolverse en su totalidad.

El funcionario describió que los inconvenientes comenzaron el viernes con una importante rotura en la red, situada en la zona de San Lorenzo y Azcuénaga, donde “se hicieron las maniobras correspondientes, pero se advirtió que el caño estaba roto en tres partes. Se pudo subsanar una de las roturas, al día siguiente la otra, pero quedó una sin resolver porque se rompió una pieza de fundición de unos 50 años de uso que aún no se pudo reemplazar. No obstante, se pudo dejar con agua todo el sector de Azcuénaga hacia Caseros y de San Lorenzo a Chacabuco. Para hacer estos trabajos hubo que parar, el sábado, 3 bombas”.

El domingo, en tanto, se rompió un caño de 400 mm en la Torre Tanque, por lo que hubo que parar otra bomba ya que era imposible controlar el volumen de agua que salía. “Este fue un fin de semana atípico, porque muchos empleados estaban con sus francos correspondientes, por lo que hubo que acudir al equipo de emergencia y alguna persona más”, admitió.

Finalmente, destacó San Román que para efectuar las reparaciones necesarias en la Torre Tanque hoy se detuvo el funcionamiento de más bombas, por lo que se frenó el funcionamiento de siete en total. No obstante, las buenas condiciones del clima y la tarea emprendida desde muy temprano permitirían que todos los inconvenientes se subsanen hoy.